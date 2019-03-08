婆媳姓名只差一字感情好 獲模範婆媳表揚

2019-03-08 20:59 中央社 新竹縣8日電



新竹縣彭魏香妹與魏香梅是婆媳關係，姓名只差一字常被誤認為姐妹，相差28歲的兩人不僅感情好，也都很有愛心，幫助社區與弱勢，被選為「模範婆媳」。

84歲彭魏香妹與丈夫育有3子1女，熱心公益的她，常主動幫助有困難的鄰里居民，甚至被稱為「公道嬤」；也許就是這樣的身教、言教，子女也都熱衷於社會服務，尤其長子彭森明更是利用工作之餘，參與多個新竹地區公益社團。

56歲魏香梅表示，民國76年嫁給彭森明，婚後與婆婆同住，由於與婆婆的姓名只差一字，常被郵差或不熟識的朋友誤認為姐妹，加上兩人名字的客家話發音相當像，也常有「同時回頭」的趣事發生。

「原來我們很有緣。」魏香梅說，除了跟婆婆的名字只差一字，某天翻閱父親的族譜時，竟發現丈夫舅舅的名字，經詢問才知，原來婆婆的祖先200多年前先到台灣，而她的父親則是民國38年才隨國民政府來台，其實她們本是一家。

她也說，某天婆婆與媽媽聊天，談到丈夫的接生婆臉上有明顯大塊胎記，媽媽聽了才發現自己女兒也是由同一人接生，因此婆媳更認定彼此緣分不淺，生活更加互敬互愛、和睦融洽。

魏香梅表示，近年跟著丈夫經營健康產業與餐飲服務業，因工作關係未與婆婆同住，但彼此互動頻繁、相親相愛，6日和婆婆一起到台中市參加中華民國婦女會總會的慶祝大會，並獲「模範婆媳」表揚，兩人都感到相當開心。