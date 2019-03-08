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影／百年老市場登錄歷史建築 範圍以災後留存結構為主

2019-03-08 20:35聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣苑裡鎮百年老市場去年9月被大火燒毀，留下磚牆等建築結構，民眾提報盼將市場列為古蹟，進行文化資產保存與修復工作，苗栗縣有形文化資產審議委員會今天下午審議，表決結果決議登錄為歷史建築，登錄範圍為据賣所建築本體、本館沿街現存牆體、別館山牆等災後留存結構及區塊為主。

苑裡鎮公有零售市場去年9月14日被大火焚毀逾半，災後有鎮民提報盼爭取將市場列為文化資產，文觀局受理後啟動古蹟、歷史及紀念建築的審議程序，調查是否具文資保存價值，市場廢墟也成為「暫定古蹟」。

苑裡市場是否登錄為文化資產，攸關市場未來重建模式及鎮民的生命記憶，地方高度關切，攤商自救會、苑裡掀海風社團爭取市場登錄文化資產，全案今天下午在苗栗縣文化觀光局審議時，多人到場關 切、陳述意見。

苑裡鎮長劉秋東下午也到場陳述，他強調去年9月苑裡市場發生大火後，鎮內民眾、攤商自救會及臨時攤販區業者都非常關切苑裡市場未來發展，因老市場被提報爭取列為古蹟、歷史建築審查，鎮公所立場是尊重文資審議委員會的決議，鎮公所並已委託顧問公司進行苑裡市場災後復原重建的可行性評估，市場不論是否公告為文化資產，都有不同重建方案。

審議委員會討論到晚間6點多結束，有關苑裡市場的文資審議案，委員會表決通過登錄為歷史建築，但範圍限定為据賣所建築本體、本館沿街現存牆體、別館山牆等火災後留存結構及區塊。

文觀局局長林彥甫表示，為辦理苑裡市場未來相關保存工作，文觀局將繼續向中央爭取各項計畫經費，盼縣府、苑裡鎮公所、苑裡居民團體能攜手合作，保留珍貴在地歷史與記憶，讓文化歷史得以永續傳承。

苑裡市場去年大火焚毀逾半。圖／報系資料照
苑裡市場去年大火焚毀逾半。圖／報系資料照
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苗栗縣苑裡鎮百年老市場的文資審議案，今天下午在文化觀光局進行，自救會業者、社團人...
苗栗縣苑裡鎮百年老市場的文資審議案，今天下午在文化觀光局進行，自救會業者、社團人士及民眾多人到場關切。記者胡蓬生／攝影
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苑裡市場去年大火焚毀逾半，現場留存磚造結構。圖／報系資料照
苑裡市場去年大火焚毀逾半，現場留存磚造結構。圖／報系資料照
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苑裡市場去年大火焚毀逾半，現場留存磚造結構。圖／報系資料照
苑裡市場去年大火焚毀逾半，現場留存磚造結構。圖／報系資料照
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苑裡市場去年大火焚毀逾半，現場留存磚牆等磚造結構。圖／報系資料照
苑裡市場去年大火焚毀逾半，現場留存磚牆等磚造結構。圖／報系資料照
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苑裡市場攤商自救會及苑裡掀海風社團盼苑裡市場登錄為文化資產，到場提出規畫方案構想...
苑裡市場攤商自救會及苑裡掀海風社團盼苑裡市場登錄為文化資產，到場提出規畫方案構想。記者胡蓬生／攝影
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歷史建築文化資產災後
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