影／百年老市場登錄歷史建築 範圍以災後留存結構為主

2019-03-08 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣苑裡鎮百年老市場去年9月被大火燒毀，留下磚牆等建築結構，民眾提報盼將市場列為古蹟，進行文化資產保存與修復工作，苗栗縣有形文化資產審議委員會今天下午審議，表決結果決議登錄為歷史建築，登錄範圍為据賣所建築本體、本館沿街現存牆體、別館山牆等災後留存結構及區塊為主。

苑裡鎮公有零售市場去年9月14日被大火焚毀逾半，災後有鎮民提報盼爭取將市場列為文化資產，文觀局受理後啟動古蹟、歷史及紀念建築的審議程序，調查是否具文資保存價值，市場廢墟也成為「暫定古蹟」。

苑裡市場是否登錄為文化資產，攸關市場未來重建模式及鎮民的生命記憶，地方高度關切，攤商自救會、苑裡掀海風社團爭取市場登錄文化資產，全案今天下午在苗栗縣文化觀光局審議時，多人到場關 切、陳述意見。

苑裡鎮長劉秋東下午也到場陳述，他強調去年9月苑裡市場發生大火後，鎮內民眾、攤商自救會及臨時攤販區業者都非常關切苑裡市場未來發展，因老市場被提報爭取列為古蹟、歷史建築審查，鎮公所立場是尊重文資審議委員會的決議，鎮公所並已委託顧問公司進行苑裡市場災後復原重建的可行性評估，市場不論是否公告為文化資產，都有不同重建方案。

審議委員會討論到晚間6點多結束，有關苑裡市場的文資審議案，委員會表決通過登錄為歷史建築，但範圍限定為据賣所建築本體、本館沿街現存牆體、別館山牆等火災後留存結構及區塊。