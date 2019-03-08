親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨／東區爆發藝人逃命潮 吳珊儒嘆空無一人

全英羽賽／直落二拍落塞娜 戴資穎晉級女單4強

司馬庫斯將引進OLED 打造無藍害照明部落

2019-03-08 19:13中央社 新竹市8日電

國立清華大學材料系教授周卓煇團隊研發類燭光OLED，標榜無藍光傷害，未來這些燈具將用於新竹縣尖石鄉的司馬庫斯部落，盼藉由無藍害照明，減少對生態、昆蟲負面影響。

周卓煇與司馬庫斯馬賽穌隆頭目、亞拉比互牧師與優繞依將長老等人，今天在清大召開記者會，宣布司馬庫斯將引進清大OLED照明設備，打造無藍害、類燭光的OLED照明示範部落，讓居民與生態都可免除藍光傷害。

亞拉比互表示，司馬庫斯過去過著傳統生活，入夜後點蠟燭照明，直到民國68年有電力後才開始使用電燈，但發現使用高光亮的照明後，不少昆蟲會被吸引而至，最後死在燈下，認為人工光源雖然便利，卻也造成生態破壞。

亞拉比互說，為了保護司馬庫斯的自然生態，現在部落都改用較小的電燈，並會限時開、關燈，且採木頭作為電燈外罩，盡可能接近自然、減少光害；希望未來改用OLED照明，能保護居民眼睛，也保護生態。

周卓煇表示，西元2014年時，就已在司馬庫斯部落的生命樹木雕兩旁點亮OLED路燈，不過當時OLED尚未進入量產，加上山區濕露，近年未再點亮；而現在清大專利的OLED已授權量產，將可支援司馬庫斯部落無藍害照明。

周卓煇指出，經向司馬庫斯部落詢問，目前有近100盞路燈，未來將在路燈、旅客服務中心等公共空間使用OLED，盼能幫助降低山上的光害，也讓遊客能親身體驗無藍害、柔麗的燭光OLED照明。

司馬庫斯清大新竹
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

宮廟同慶伯公誕辰 桃客庄發揚伯公傳統祭祀文化

2019-03-08 17:10

柴燒窯創金氏世界紀錄 林瑞華盼走出台灣的路

2019-03-08 08:54

新竹水庫微回升 持續一階限水

2019-03-07 23:15

稻農感謝及時雨 桃、苗春耕無虞

2019-03-07 23:14

五峰鄉、尖石鄉 自來水普及率未達10%

2019-03-07 22:29

地方要發聲 竹縣環團籲通過公投自治條例

2019-03-07 22:27

2機車闖入...房裡老街300萬水泥壓花路面被毀容

2019-03-07 22:25

關懷偏鄉醫療 桃衛生局前局長至部桃新屋分院看診

2019-03-07 19:30

桃園鐵路地下化中央地方時程不同調？ 市府：115年通車

2019-03-07 19:15

桃園鐵路地下化115年完工？ 吳志揚：做不到別搶快

2019-03-07 18:03

超美！新竹綠色隧道曝光 宛如踏入「原始森林」

2019-03-07 14:58

南庄老街2.0體驗 桂花巷轉型購物商城

2019-03-05 13:32

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

因韓國瑜當選搬回高雄 1元福田水餃小港店驚傳收攤

2019-03-08 07:53

南迴公路安朔段尚未通車 壯觀S型秘境搶先曝光！

2019-03-08 11:47

部長考察會沒開完提早走 林姿妙喊住林佳龍「你等等」

2019-03-07 22:49

綠營連日猛酸王惠美不辦燈會 溪湖鎮里長發文反擊

2019-03-08 15:17

捷運工程占道塞車卻無人施工 新北交通局長突襲動怒

2019-03-08 12:40

韓國瑜、蔡英文爭相賣香蕉 都賣不過這名「香蕉大王」

2019-03-07 22:13

企業被迫外縣市投資 建大總裁：彰化需要增加工業區

2019-03-07 21:09

華裔太空人焦立中10日與韓國瑜對談 分享人生夢想

2019-03-07 22:47

工法不輸金瓜石太子賓館 台鐵花蓮處長官邸修繕完成

2019-03-08 09:10

「神力女超人」助陣 基隆議員藍敏煌提婦女政見

2019-03-08 12:46

會勘鶯歌鳳鳴站 行政院工程會允10月前核定

2019-03-07 20:20

阿里山區茶樹旱災嚴重 茶農搶水傳出首件竊水案件

2019-03-07 22:09

韓國瑜婦女節活動致詞被打斷 沒架子送上祝福後下台

2019-03-08 16:35

淡水菜市場路面破損 議員會勘將要重鋪

2019-03-07 20:15

台中智慧營運中心 暫停執行半年

2019-03-07 23:32

碧潭水舞音樂會今晚登場 新店警加強交通疏導

2019-03-08 14:39

影／當官清廉只能配鹽！太保市長：想吃好只能種田

2019-03-08 15:09

放天燈槓上耶誕樹… 新北：互相尊重民俗

2019-03-08 00:15

潮境成為保育區模範生 她透露關鍵四個字

2019-03-07 23:31

分局長帶玫瑰花巧克力「告白」 55位女警：小確幸

2019-03-08 14:25

台中也貨賣出去 20公噸茂谷柑今外銷馬來西亞

2019-03-08 09:33

台灣塔花3億設計費 停建後官司未了

2019-03-07 23:36

王惠美：鹿港夜間龍舟賽續辦 龍王祭5月11日上場

2019-03-08 11:44

旗山糖廠紅磚倉庫打頭陣 轉型為「大旗美產業園區」

2019-03-07 22:50

台灣地方創生元年 嘉義4偏鄉農山漁村優先推

2019-03-07 23:27

彰化放棄2020台灣燈會 議員批王惠美「鎖縣」

2019-03-08 15:08

桃園產後護理之家激增至32家 桃園區成一級戰區

2019-03-08 17:28

深澳電廠改燃氣？遭蘇貞昌拍肚里長：應讓台電死心

2019-03-08 18:22

林右昌偕網紅直播 基隆海景讓網友驚豔

2019-03-07 23:21

宜蘭山腳觀光道路何時開闢 公路總局承諾今年會動工

2019-03-08 09:01

高雄率團訪日本農產市集 為農產外銷擴增產能

2019-03-08 08:26

埋入時光膠囊 佛陀紀念館地宮又添410件珍寶

2019-03-07 20:19

學士後返鄉務農 7年級青農李建鋒種出好吃小番茄

2019-03-08 09:10

72年前基隆港被染紅今228追思 林右昌：正視過去錯誤

2019-03-08 16:50

百年老榕砍不砍 南市府下周會勘

2019-03-07 23:47

台南魚塭轉租發展太陽能 養殖戶憂生計受挑戰

2019-03-08 12:14

超暖心！台南市警局長邀視障按摩 慰勞女性同仁

2019-03-08 11:08

新竹水庫微回升 持續一階限水

2019-03-07 23:15

影／挺柯家長會長被爆關說？謝俊州：有的話我是人渣

2019-03-08 14:03

稻農感謝及時雨 桃、苗春耕無虞

2019-03-07 23:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top