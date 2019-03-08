司馬庫斯將引進OLED 打造無藍害照明部落

2019-03-08 19:13 中央社 新竹市8日電



國立清華大學材料系教授周卓煇團隊研發類燭光OLED，標榜無藍光傷害，未來這些燈具將用於新竹縣尖石鄉的司馬庫斯部落，盼藉由無藍害照明，減少對生態、昆蟲負面影響。

周卓煇與司馬庫斯馬賽穌隆頭目、亞拉比互牧師與優繞依將長老等人，今天在清大召開記者會，宣布司馬庫斯將引進清大OLED照明設備，打造無藍害、類燭光的OLED照明示範部落，讓居民與生態都可免除藍光傷害。

亞拉比互表示，司馬庫斯過去過著傳統生活，入夜後點蠟燭照明，直到民國68年有電力後才開始使用電燈，但發現使用高光亮的照明後，不少昆蟲會被吸引而至，最後死在燈下，認為人工光源雖然便利，卻也造成生態破壞。

亞拉比互說，為了保護司馬庫斯的自然生態，現在部落都改用較小的電燈，並會限時開、關燈，且採木頭作為電燈外罩，盡可能接近自然、減少光害；希望未來改用OLED照明，能保護居民眼睛，也保護生態。

周卓煇表示，西元2014年時，就已在司馬庫斯部落的生命樹木雕兩旁點亮OLED路燈，不過當時OLED尚未進入量產，加上山區濕露，近年未再點亮；而現在清大專利的OLED已授權量產，將可支援司馬庫斯部落無藍害照明。

周卓煇指出，經向司馬庫斯部落詢問，目前有近100盞路燈，未來將在路燈、旅客服務中心等公共空間使用OLED，盼能幫助降低山上的光害，也讓遊客能親身體驗無藍害、柔麗的燭光OLED照明。