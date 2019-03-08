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桃園產後護理之家激增至32家 桃園區成一級戰區

2019-03-08 17:28聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市生育率六都第一，每年新生兒人口上看2萬4千人，為滿足現代媽媽坐月子需求，桃園產後護理之家激增至32家，其中桃園區就占14家，成一級戰區，位於經國路上的滿越圓產後護理之家今於婦女節開幕加入戰局，滿越圓主打飯店式管理與中央廚房設備，特別的是，考量行動不便媽媽需求，精心打造一間無障礙房型，浴缸設計為開門式，方便產後媽媽入內沐浴

桃市衛生局長照科長關百娟說，桃園產後護理之家愈來愈多，升格前僅12家，四年多來增加了20家，集中在中壢、平鎮、桃園與蘆竹區，桃園區最多達14家，中壢區9家次之，衛福部桃園醫院也已向衛生局取得設立許可執照，將在院內設立產後護理之家，未來將增至33家。

桃園區產後護理之家14家，有三家為去年新成立，另座落桃園經國路上的滿越圓產後護理之家則是今年新成立的第一家，並於今天開幕，吸引不少準爸媽帶著家人前往參觀嶄新環境。

 滿越圓產後護理之家創辦人林枝富專營消防器材製造販售，也跨界加入產後護理之家營運行列，林說，他從結婚生子、創業、到自己孫子的出世，各種人生的重要歷程，都由桃園這個城市陪伴著，由於自己剛好有一塊地座落於桃園藝文特區且鄰近敏盛醫院，生活機能極佳，他喜愛孩子決定配合政府鼓勵生育的政策，自己蓋一棟產後護理之家來回饋社會。  

滿越圓產後護理之家為7層樓建築物，共有30間房，兩房型分為標準房間8坪、VIP套房15坪，業者指出，產後護理之家從2016年開始籌備，走訪台灣、上海等數家同業訪視考察，創立獨棟式產後護理之家，內配置中央廚房自製月子餐、24HR寶寶智慧監控，也聘請敏盛醫院婦產科與小兒科主治醫師負責產後醫療，另也特聘同安中醫診所院長陳志恆加入。

不少新設的產後護理之家主打飯店式管理，滿越圓指出，除了飯店式管理，房型裝潢設計每間都不同，如度假風、現代風等，滿足每個人的需求，床墊、空調、衛浴設備也都是高規格，且二樓與育嬰室同層還有一間獨有的無障礙房型，浴缸為門型設計，方便走入內沐浴。

業者指出，已經有越來越多新手父母，選擇在生產後入住產後護理之家，不用麻煩家中長輩也能夠有自在舒適的休息環境，中心內也會有護理師指導各項育嬰技巧，滿越圓產後護理之家正式營運，已有二十多名媽媽預定入住，依房型不同價位各為1萬3000元與9000元，將會依照媽媽們需求，若入住不同天數會給予不同的優惠方案。

桃園區經國路上的滿越圓產後護理之家今於婦女節開幕加入戰局。記者張裕珍／攝影
桃園區經國路上的滿越圓產後護理之家今於婦女節開幕加入戰局。記者張裕珍／攝影
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桃園區經國路上的滿越圓產後護理之家今於婦女節開幕加入戰局，內配有中央廚房。圖／業...
桃園區經國路上的滿越圓產後護理之家今於婦女節開幕加入戰局，內配有中央廚房。圖／業者提供
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桃園區經國路上的滿越圓產後護理之家今於婦女節開幕加入戰局，VIP套房寬敞舒適。記...
桃園區經國路上的滿越圓產後護理之家今於婦女節開幕加入戰局，VIP套房寬敞舒適。記者張裕珍／攝影
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滿越圓產後護理之家育嬰室設於二樓。記者張裕珍／攝影
滿越圓產後護理之家育嬰室設於二樓。記者張裕珍／攝影
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桃園區經國路上的滿越圓產後護理之家今於婦女節開幕加入戰局，VIP套房寬敞舒適。記...
桃園區經國路上的滿越圓產後護理之家今於婦女節開幕加入戰局，VIP套房寬敞舒適。記者張裕珍／攝影
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桃園區經國路上的滿越圓產後護理之家今於婦女節開幕加入戰局。記者張裕珍／攝影
桃園區經國路上的滿越圓產後護理之家今於婦女節開幕加入戰局。記者張裕珍／攝影
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桃園區經國路上的滿越圓產後護理之家每個房型裝潢都不同，各有特色。記者張裕珍／攝影
桃園區經國路上的滿越圓產後護理之家每個房型裝潢都不同，各有特色。記者張裕珍／攝影
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滿越圓產後護理之家有無障礙房型，浴缸可開門入內。記者張裕珍／攝影
滿越圓產後護理之家有無障礙房型，浴缸可開門入內。記者張裕珍／攝影
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沐浴生育坐月子
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