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宮廟同慶伯公誕辰 桃客庄發揚伯公傳統祭祀文化

2019-03-08 17:10聯合報 記者張弘昌╱即時報導

今天農曆2月2日是伯公（土地公）誕辰，「伯公」是客家人對土地公的尊稱，為感謝伯公一年來的保佑，各地的伯公或福德宮信徒，熱鬧舉辦食福、祈壽龜求吉兆，以及平安戲等慶祝伯公誕辰活動。

桃園市政府客家事務局配合宮廟傳統，與平鎮區廣隆宮、中壢區石頭庄地區福德宮、中壢區健福宮、楊梅區埔心區福德宮等在地伯公廟，共同慶祝伯公誕辰，並提供各廟百斤壽龜，希藉由「分福」習俗，讓信眾都能得到伯公的賜福，在新的一年都能順利、平安，讓伯公庇佑一整年。

桃園市府副秘書長黃治峰今天中午到平鎮廣隆宮，與民眾一同擲筊祈壽龜，接著由連續聖筊最多民眾祈得，象徵伯公祝福的壽龜吉兆。黃治峰表示，農曆2月2日伯公生「食伯公福」活動，每戶人家都會準備祭品到附近伯公廟祭拜及看戲，並直接烹煮祭祀的五牲食用，吃下後就代表一整年福氣滿滿，是客家特有且具人情味的傳統習俗，也間接凝聚了客庄居民情感。

客家局長何明光表示，今年延續傳統及配合祭祀活動，以壽龜祈福的形式參與伯公誕辰，將祭祀完畢的壽龜分送信眾，讓大家都能分得伯公的福氣。

今天桃園客家庄各宮廟，除進行伯公誕辰祭祀祈福外，並各自安排熱鬧平安戲等活動；平鎮廣隆宮有擲筊求壽龜、楊梅區埔心區福德宮擲筊選爐主，而各宮廟多同步於中午12時開始食伯公福，並將大壽龜分送參與民眾，希望大家都能吃得飽足又開心。

今天農曆2月2日，桃園平鎮廣福宮，客家事務局及信眾，捐出各式壽龜供信徒擲筊祈得吉...
今天農曆2月2日，桃園平鎮廣福宮，客家事務局及信眾，捐出各式壽龜供信徒擲筊祈得吉兆。記者張弘昌／攝影
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今天農曆2月2日，桃園4宮廟辦廟會活動慶祝伯公誕辰，楊梅埔心福德宮，吸引百位民眾...
今天農曆2月2日，桃園4宮廟辦廟會活動慶祝伯公誕辰，楊梅埔心福德宮，吸引百位民眾熱情參與食福平安宴。圖／桃園市客家事務局提供
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農曆2月2日各伯公廟慶祝伯公誕辰，中壢大石頭庄福德宮，以傳統祭祀文化祭拜，發揚傳...
農曆2月2日各伯公廟慶祝伯公誕辰，中壢大石頭庄福德宮，以傳統祭祀文化祭拜，發揚傳統祭儀。圖／桃園市客家事務局提供
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農曆2月2日伯公生，4宮廟同慶伯公誕辰，並將祭祀完畢的壽龜「分福」給參與的民眾，...
農曆2月2日伯公生，4宮廟同慶伯公誕辰，並將祭祀完畢的壽龜「分福」給參與的民眾，讓，讓伯公庇佑一整年。圖／桃園市客家事務局提供
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