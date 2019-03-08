宮廟同慶伯公誕辰 桃客庄發揚伯公傳統祭祀文化

2019-03-08 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



今天農曆2月2日是伯公（土地公）誕辰，「伯公」是客家人對土地公的尊稱，為感謝伯公一年來的保佑，各地的伯公或福德宮信徒，熱鬧舉辦食福、祈壽龜求吉兆，以及平安戲等慶祝伯公誕辰活動。

桃園市政府客家事務局配合宮廟傳統，與平鎮區廣隆宮、中壢區石頭庄地區福德宮、中壢區健福宮、楊梅區埔心區福德宮等在地伯公廟，共同慶祝伯公誕辰，並提供各廟百斤壽龜，希藉由「分福」習俗，讓信眾都能得到伯公的賜福，在新的一年都能順利、平安，讓伯公庇佑一整年。

桃園市府副秘書長黃治峰今天中午到平鎮廣隆宮，與民眾一同擲筊祈壽龜，接著由連續聖筊最多民眾祈得，象徵伯公祝福的壽龜吉兆。黃治峰表示，農曆2月2日伯公生「食伯公福」活動，每戶人家都會準備祭品到附近伯公廟祭拜及看戲，並直接烹煮祭祀的五牲食用，吃下後就代表一整年福氣滿滿，是客家特有且具人情味的傳統習俗，也間接凝聚了客庄居民情感。

客家局長何明光表示，今年延續傳統及配合祭祀活動，以壽龜祈福的形式參與伯公誕辰，將祭祀完畢的壽龜分送信眾，讓大家都能分得伯公的福氣。