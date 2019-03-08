客語也會通！中醫大新竹附醫學客語看診

2019-03-08 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣有超過八成以上的客家人，為了提升中國醫藥大學新竹附設醫院的醫療服務，讓醫護人員也能熟悉客語，醫院特別邀請第51屆廣播金鐘獎非流行音樂最佳主持人、客委會薪傳師徐子雁教醫護人員講客語，搭配生動活潑的教學和圖卡，要讓大家第一次學客語就上手。

中醫大新竹附設醫院長陳自諒表示，新竹縣是客家大縣，但中醫大新竹附醫大部分的醫護人員多為閩南人，為了減少問診或照護間的隔閡，希望醫護人員都能學習一些簡單日常的客語，增加對病患的親切度。

徐子雁表示，這次教授的主題是「醫護愛講客」，她以病人家屬到醫院求診的立場來編寫教材，這也是她第一次為醫護人員量身打造的客語課程，設計醫護人員日常問診以及病人求診的用語，搭配生動活潑的教學和圖卡。

教學分為「日常問候篇」如大家好、謝謝您等；「醫護問診篇」則有哪裡不舒服？有發燒嗎？；「常見病名篇」如癌症、高血壓、糖尿病等，以及「器官名稱篇」，眼睛、心臟等。

徐子雁也特別提到，由於中醫大新竹附醫病患來自大新竹地區和桃園苗栗，所以她教了客語的「海陸腔」和「四縣腔」，要讓大家第一次學客語就上手。