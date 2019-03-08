親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

靈異現象？醫界女神合照柯文哲 憑空出現一隻手

臉書自誇「立院清流」被酸爆 沈智慧澄清：是同名同姓粉絲

客語也會通！中醫大新竹附醫學客語看診

2019-03-08 14:23聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣有超過八成以上的客家人，為了提升中國醫藥大學新竹附設醫院的醫療服務，讓醫護人員也能熟悉客語，醫院特別邀請第51屆廣播金鐘獎非流行音樂最佳主持人、客委會薪傳師徐子雁教醫護人員講客語，搭配生動活潑的教學和圖卡，要讓大家第一次學客語就上手。

中醫大新竹附設醫院長陳自諒表示，新竹縣是客家大縣，但中醫大新竹附醫大部分的醫護人員多為閩南人，為了減少問診或照護間的隔閡，希望醫護人員都能學習一些簡單日常的客語，增加對病患的親切度。

徐子雁表示，這次教授的主題是「醫護愛講客」，她以病人家屬到醫院求診的立場來編寫教材，這也是她第一次為醫護人員量身打造的客語課程，設計醫護人員日常問診以及病人求診的用語，搭配生動活潑的教學和圖卡。

教學分為「日常問候篇」如大家好、謝謝您等；「醫護問診篇」則有哪裡不舒服？有發燒嗎？；「常見病名篇」如癌症、高血壓、糖尿病等，以及「器官名稱篇」，眼睛、心臟等。

徐子雁也特別提到，由於中醫大新竹附醫病患來自大新竹地區和桃園苗栗，所以她教了客語的「海陸腔」和「四縣腔」，要讓大家第一次學客語就上手。

中醫大新竹附設醫院表示，這次的教學獲得醫護同仁良好的反應，覺得第一次學客語覺得非常新鮮，還特別用手機錄音錄影，讓自己平時也能練習，更希望能多辦幾堂課程，多練習客語，增加對病患的親切度。另外，錯過這次課程的醫護同仁也別擔心，院方已將課程檔案上傳到院內的電子教學平台，讓更多人可以學客語。

新竹縣有超過八成以上的客家人，為了提升中國醫藥大學新竹附設醫院的醫療服務，讓醫護...
新竹縣有超過八成以上的客家人，為了提升中國醫藥大學新竹附設醫院的醫療服務，讓醫護人員也能熟悉客語，醫院特別邀請第51屆廣播金鐘獎非流行音樂最佳主持人、客委會薪傳師徐子雁〈右五〉教醫護人員講客語。圖／中醫大新竹附設醫院提供
分享

客語新竹醫護人員
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

新竹水庫微回升 持續一階限水

2019-03-07 23:15

稻農感謝及時雨 桃、苗春耕無虞

2019-03-07 23:14

五峰鄉、尖石鄉 自來水普及率未達10%

2019-03-07 22:29

地方要發聲 竹縣環團籲通過公投自治條例

2019-03-07 22:27

2機車闖入...房裡老街300萬水泥壓花路面被毀容

2019-03-07 22:25

關懷偏鄉醫療 桃衛生局前局長至部桃新屋分院看診

2019-03-07 19:30

桃園鐵路地下化中央地方時程不同調？ 市府：115年通車

2019-03-07 19:15

桃園鐵路地下化115年完工？ 吳志揚：做不到別搶快

2019-03-07 18:03

超美！新竹綠色隧道曝光 宛如踏入「原始森林」

2019-03-07 14:58

想辦地方公投卻不行 全台只剩這3縣未通過公投自治條例

2019-03-07 12:53

桃園中路二號住宅中籤率約一成 可望9月入新厝

2019-03-07 12:53

苗栗老街300萬水泥壓花路面工程 2機車闖入「毀容」

2019-03-07 11:31

南庄老街2.0體驗 桂花巷轉型購物商城

2019-03-05 13:32

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

因韓國瑜當選搬回高雄 1元福田水餃小港店驚傳收攤

2019-03-08 07:53

「彰化有錢人多」 王惠美稱沒錢放棄燈會縣民怒

2019-03-07 16:11

部長考察會沒開完提早走 林姿妙喊住林佳龍「你等等」

2019-03-07 22:49

南迴公路安朔段尚未通車 壯觀S型秘境搶先曝光！

2019-03-08 11:47

超美！新竹綠色隧道曝光 宛如踏入「原始森林」

2019-03-07 14:58

上國五將更方便 宜蘭可望再增加一個冬山匝道

2019-03-07 17:25

桃園鐵路地下化115年完工？ 吳志揚：做不到別搶快

2019-03-07 18:03

韓國瑜、蔡英文爭相賣香蕉 都賣不過這名「香蕉大王」

2019-03-07 22:13

企業被迫外縣市投資 建大總裁：彰化需要增加工業區

2019-03-07 21:09

全靠921地震牽線 失聯百年的宗親續血緣團聚祭祖

2019-03-07 17:11

復駛東港支線？ 專家：不如併南迴

2019-03-07 16:21

華裔太空人焦立中10日與韓國瑜對談 分享人生夢想

2019-03-07 22:47

捷運工程占道塞車卻無人施工 新北交通局長突襲動怒

2019-03-08 12:40

工法不輸金瓜石太子賓館 台鐵花蓮處長官邸修繕完成

2019-03-08 09:10

高雄市不動產開發公會捐千萬 助韓國瑜力挺青年創業

2019-03-07 15:30

姐妹市40年鹽湖城有基隆日 網紅小貝要為基隆代言

2019-03-07 16:01

桃園鐵路地下化中央地方時程不同調？ 市府：115年通車

2019-03-07 19:15

會勘鶯歌鳳鳴站 行政院工程會允10月前核定

2019-03-07 20:20

阿里山區茶樹旱災嚴重 茶農搶水傳出首件竊水案件

2019-03-07 22:09

螻蛄蝦也少子化？ 彰化縣保育區去年螻蛄蝦數量銳減

2019-03-07 18:27

淡水菜市場路面破損 議員會勘將要重鋪

2019-03-07 20:15

台中智慧營運中心 暫停執行半年

2019-03-07 23:32

尖石賞瀑的私房景點 老鷹溪步道今啟用

2019-03-07 17:03

嘉市逛市集送樹苗 穿黃衣抽好禮

2019-03-07 17:01

放天燈槓上耶誕樹… 新北：互相尊重民俗

2019-03-08 00:15

廚餘不分類全丟進垃圾車？ 非洲豬瘟形成廚餘回收亂象

2019-03-07 19:08

潮境成為保育區模範生 她透露關鍵四個字

2019-03-07 23:31

旗山糖廠紅磚倉庫打頭陣 轉型為「大旗美產業園區」

2019-03-07 22:50

「神力女超人」助陣 基隆議員藍敏煌提婦女政見

2019-03-08 12:46

宜蘭鐵路高架無法全段核定 只能分段做「求有再求好」

2019-03-07 17:21

台灣地方創生元年 嘉義4偏鄉農山漁村優先推

2019-03-07 23:27

林右昌偕網紅直播 基隆海景讓網友驚豔

2019-03-07 23:21

台灣塔花3億設計費 停建後官司未了

2019-03-07 23:36

高雄率團訪日本農產市集 為農產外銷擴增產能

2019-03-08 08:26

關懷偏鄉醫療 桃衛生局前局長至部桃新屋分院看診

2019-03-07 19:30

埋入時光膠囊 佛陀紀念館地宮又添410件珍寶

2019-03-07 20:19

台中也貨賣出去 20公噸茂谷柑今外銷馬來西亞

2019-03-08 09:33

軍方主動提報 原日本海軍高雄警備府登錄歷史建築

2019-03-07 15:52

百年老榕砍不砍 南市府下周會勘

2019-03-07 23:47

宜蘭山腳觀光道路何時開闢 公路總局承諾今年會動工

2019-03-08 09:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top