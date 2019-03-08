親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

靈異現象？醫界女神合照柯文哲 憑空出現一隻手

臉書自誇「立院清流」被酸爆 沈智慧澄清：是同名同姓粉絲

伯公生做愛心 桃園豐年宮集258萬元善款捐救護車

2019-03-08 14:23聯合報 記者張裕珍╱即時報導

今天農曆二月二日伯公生，桃園市桃園區土地公廟「豐年宮」有感取之於社會、用之於社會，早上捐贈一輛價值258萬元的救護車給桃園市消防局桃園消防分隊，廟方指出，去年下半年發起救護車捐贈募款活動，並擲筊獲土地公同意行善，「擲一次就是聖筊」，陸續有二、三百名信眾樂捐響應，善款涓滴累積湊成一輛救護車，成為消防局緊急救護生力軍。

桃園區豐年宮為地方土地公廟，位於桃園區永安北路、南平路口處，是鄰近寶安里、寶慶里與明德里民的重要信仰中心，建廟迄今約一甲子，廟方主委羅銘烘去年7月上任，他說，他上任之後，在寶安里長陳月花建議之下，決定以廟方力量行善，經討論後決定捐贈救護車，去年8月向土地公擲筊，「擲筊一次就擲到聖筊」，獲得土地公應允，展開樂捐募款活動。

羅銘烘說，去年下半年開始集資信徒的愛心善款，不限金額，完全靠信徒自發捐獻，從100元、500元、2000元到1萬元不等都有，廟方最後也補足費用，最後共累積258萬元捐贈一輛配有擔架床、可折疊式搬運椅、自動心臟電擊器等配備的全新救護車，協助地方救護工作。

豐年宮今天將「豐年一號」救護車捐給桃園市消防局，並由市府秘書長邱俊銘代表受贈，羅銘烘說，希望未來行有餘力繼續集結善款，豐年二號、三號或四號能繼續接力上路；

桃園市消防局指出，去年消防局救護出勤量達10萬55件，其中到院前心肺功能停止OHCA經搶救而康復出院者共75人，除了人員加強訓練之外，更需要精良裝備及新穎救護車，讓患者得到最妥善處置及即時送醫，感謝民間踴躍捐車，都將作為救護車汰舊換新使用。

桃園區豐年宮為地方土地公廟，今天逢土地公生日，廟方也辦擲筊活動，只要擲出聖筊有機...
桃園區豐年宮為地方土地公廟，今天逢土地公生日，廟方也辦擲筊活動，只要擲出聖筊有機會抱回平安米、豬公肉、平安龜回家，現場熱鬧滾滾。記者張裕珍／攝影
分享
桃園區豐年宮今天將「豐年一號」救護車捐給桃園市消防局，總價258萬元。記者張裕珍...
桃園區豐年宮今天將「豐年一號」救護車捐給桃園市消防局，總價258萬元。記者張裕珍／攝影
分享
桃園區豐年宮為地方土地公廟，廟方獲土地公應允，集結信眾樂捐捐贈救護車給桃園市消防...
桃園區豐年宮為地方土地公廟，廟方獲土地公應允，集結信眾樂捐捐贈救護車給桃園市消防局。記者張裕珍／攝影
分享
桃園區豐年宮為地方土地公廟，今天逢土地公生日，廟方也辦擲筊活動，只要擲出聖筊有機...
桃園區豐年宮為地方土地公廟，今天逢土地公生日，廟方也辦擲筊活動，只要擲出聖筊有機會抱回平安米、豬公肉、平安龜回家，現場熱鬧滾滾。記者張裕珍／攝影
分享
桃園區豐年宮為地方土地公廟，今天逢土地公生日，廟方也辦擲筊活動，只要擲出聖筊有機...
桃園區豐年宮為地方土地公廟，今天逢土地公生日，廟方也辦擲筊活動，只要擲出聖筊有機會抱回平安米、豬公肉、平安龜回家，現場熱鬧滾滾。記者張裕珍／攝影
分享
桃園區豐年宮今天將「豐年一號」救護車捐給桃園市消防局，總價258萬元。記者張裕珍...
桃園區豐年宮今天將「豐年一號」救護車捐給桃園市消防局，總價258萬元。記者張裕珍／攝影
分享

救護車土地公募款
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

新竹水庫微回升 持續一階限水

2019-03-07 23:15

稻農感謝及時雨 桃、苗春耕無虞

2019-03-07 23:14

五峰鄉、尖石鄉 自來水普及率未達10%

2019-03-07 22:29

地方要發聲 竹縣環團籲通過公投自治條例

2019-03-07 22:27

2機車闖入...房裡老街300萬水泥壓花路面被毀容

2019-03-07 22:25

關懷偏鄉醫療 桃衛生局前局長至部桃新屋分院看診

2019-03-07 19:30

桃園鐵路地下化中央地方時程不同調？ 市府：115年通車

2019-03-07 19:15

桃園鐵路地下化115年完工？ 吳志揚：做不到別搶快

2019-03-07 18:03

超美！新竹綠色隧道曝光 宛如踏入「原始森林」

2019-03-07 14:58

想辦地方公投卻不行 全台只剩這3縣未通過公投自治條例

2019-03-07 12:53

桃園中路二號住宅中籤率約一成 可望9月入新厝

2019-03-07 12:53

苗栗老街300萬水泥壓花路面工程 2機車闖入「毀容」

2019-03-07 11:31

南庄老街2.0體驗 桂花巷轉型購物商城

2019-03-05 13:32

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

因韓國瑜當選搬回高雄 1元福田水餃小港店驚傳收攤

2019-03-08 07:53

「彰化有錢人多」 王惠美稱沒錢放棄燈會縣民怒

2019-03-07 16:11

部長考察會沒開完提早走 林姿妙喊住林佳龍「你等等」

2019-03-07 22:49

南迴公路安朔段尚未通車 壯觀S型秘境搶先曝光！

2019-03-08 11:47

超美！新竹綠色隧道曝光 宛如踏入「原始森林」

2019-03-07 14:58

上國五將更方便 宜蘭可望再增加一個冬山匝道

2019-03-07 17:25

桃園鐵路地下化115年完工？ 吳志揚：做不到別搶快

2019-03-07 18:03

韓國瑜、蔡英文爭相賣香蕉 都賣不過這名「香蕉大王」

2019-03-07 22:13

企業被迫外縣市投資 建大總裁：彰化需要增加工業區

2019-03-07 21:09

全靠921地震牽線 失聯百年的宗親續血緣團聚祭祖

2019-03-07 17:11

復駛東港支線？ 專家：不如併南迴

2019-03-07 16:21

華裔太空人焦立中10日與韓國瑜對談 分享人生夢想

2019-03-07 22:47

捷運工程占道塞車卻無人施工 新北交通局長突襲動怒

2019-03-08 12:40

工法不輸金瓜石太子賓館 台鐵花蓮處長官邸修繕完成

2019-03-08 09:10

高雄市不動產開發公會捐千萬 助韓國瑜力挺青年創業

2019-03-07 15:30

姐妹市40年鹽湖城有基隆日 網紅小貝要為基隆代言

2019-03-07 16:01

桃園鐵路地下化中央地方時程不同調？ 市府：115年通車

2019-03-07 19:15

會勘鶯歌鳳鳴站 行政院工程會允10月前核定

2019-03-07 20:20

阿里山區茶樹旱災嚴重 茶農搶水傳出首件竊水案件

2019-03-07 22:09

螻蛄蝦也少子化？ 彰化縣保育區去年螻蛄蝦數量銳減

2019-03-07 18:27

淡水菜市場路面破損 議員會勘將要重鋪

2019-03-07 20:15

台中智慧營運中心 暫停執行半年

2019-03-07 23:32

尖石賞瀑的私房景點 老鷹溪步道今啟用

2019-03-07 17:03

嘉市逛市集送樹苗 穿黃衣抽好禮

2019-03-07 17:01

放天燈槓上耶誕樹… 新北：互相尊重民俗

2019-03-08 00:15

廚餘不分類全丟進垃圾車？ 非洲豬瘟形成廚餘回收亂象

2019-03-07 19:08

潮境成為保育區模範生 她透露關鍵四個字

2019-03-07 23:31

旗山糖廠紅磚倉庫打頭陣 轉型為「大旗美產業園區」

2019-03-07 22:50

「神力女超人」助陣 基隆議員藍敏煌提婦女政見

2019-03-08 12:46

宜蘭鐵路高架無法全段核定 只能分段做「求有再求好」

2019-03-07 17:21

台灣地方創生元年 嘉義4偏鄉農山漁村優先推

2019-03-07 23:27

林右昌偕網紅直播 基隆海景讓網友驚豔

2019-03-07 23:21

台灣塔花3億設計費 停建後官司未了

2019-03-07 23:36

高雄率團訪日本農產市集 為農產外銷擴增產能

2019-03-08 08:26

關懷偏鄉醫療 桃衛生局前局長至部桃新屋分院看診

2019-03-07 19:30

埋入時光膠囊 佛陀紀念館地宮又添410件珍寶

2019-03-07 20:19

台中也貨賣出去 20公噸茂谷柑今外銷馬來西亞

2019-03-08 09:33

軍方主動提報 原日本海軍高雄警備府登錄歷史建築

2019-03-07 15:52

百年老榕砍不砍 南市府下周會勘

2019-03-07 23:47

宜蘭山腳觀光道路何時開闢 公路總局承諾今年會動工

2019-03-08 09:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top