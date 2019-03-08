伯公生做愛心 桃園豐年宮集258萬元善款捐救護車

2019-03-08 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



今天農曆二月二日伯公生，桃園市桃園區土地公廟「豐年宮」有感取之於社會、用之於社會，早上捐贈一輛價值258萬元的救護車給桃園市消防局桃園消防分隊，廟方指出，去年下半年發起救護車捐贈募款活動，並擲筊獲土地公同意行善，「擲一次就是聖筊」，陸續有二、三百名信眾樂捐響應，善款涓滴累積湊成一輛救護車，成為消防局緊急救護生力軍。

桃園區豐年宮為地方土地公廟，位於桃園區永安北路、南平路口處，是鄰近寶安里、寶慶里與明德里民的重要信仰中心，建廟迄今約一甲子，廟方主委羅銘烘去年7月上任，他說，他上任之後，在寶安里長陳月花建議之下，決定以廟方力量行善，經討論後決定捐贈救護車，去年8月向土地公擲筊，「擲筊一次就擲到聖筊」，獲得土地公應允，展開樂捐募款活動。

羅銘烘說，去年下半年開始集資信徒的愛心善款，不限金額，完全靠信徒自發捐獻，從100元、500元、2000元到1萬元不等都有，廟方最後也補足費用，最後共累積258萬元捐贈一輛配有擔架床、可折疊式搬運椅、自動心臟電擊器等配備的全新救護車，協助地方救護工作。

豐年宮今天將「豐年一號」救護車捐給桃園市消防局，並由市府秘書長邱俊銘代表受贈，羅銘烘說，希望未來行有餘力繼續集結善款，豐年二號、三號或四號能繼續接力上路；