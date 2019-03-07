稻農感謝及時雨 桃、苗春耕無虞

石門水庫因枯水期只出不進，昨凌晨水位跌破海拔228公尺，所幸這波雨勢明顯，水庫陸續有水進帳，水位逐漸回升中。 圖／經濟部北區水資局提供 分享 facebook

這波濕冷天氣帶來明顯雨勢，桃竹苗各水庫陸續有進帳解渴。跌破海拔228公尺水位的石門水庫，因平地降雨、春耕用水穩定，昨起每日減供30萬噸農灌用水，水庫約進帳300萬噸貯水，水位開始止跌回升中。新竹、苗栗水庫，也有水進帳。

農民趁春雨充足趕忙插秧進行一期春耕作業，「感謝老天爺幫忙」。 記者曾增勳／攝影 分享 facebook

苗栗農田水利會總幹事李秉焜說，2月20日到3月底春耕整田、插秧是用水量最尖峰，這波雨勢3大溪流灌區供水已無問題。明德水庫昨天上游集水區平均雨量20毫米，進水量約10萬噸，氣象局預估雨勢持續至10日，春耕用水已可過關，供水壓力也可舒緩。

桃園市大園區農民陳燕卿說，他和大園農會代耕隊到清明節前，要協助農地整地插秧幾百甲農地，感謝「老天爺幫忙」，春雨及時來報到解旱象，農民春耕插秧不怕沒水。

桃園地區平地降雨明顯，灌溉溝渠及埤塘注滿蓄水，石門水庫將桃園及石門大圳灌溉供水量，調整為每日減供30萬噸，加上水庫集水區降雨量達40毫米，陸續挹注水庫貯水後，石門水庫水位止跌回升中。

枯水期石門水庫貯水只出少進，昨凌晨水位跌破海拔228公尺，若水庫不進帳降到227公尺以下，水庫阿姆坪碼頭遊艇易擱淺，需遷移大壩碼頭到附近水域供船艇停靠，現在水位回升，遊艇業者鬆口氣。

北水局說，平地降雨明顯，紓解春耕灌溉需水，集水區溪流水逐漸流入石門水庫，目前每日進水約526萬噸，出水201萬噸，依氣象局估算降雨到10日，水庫蓄水量及水位，可望逐漸回升。