議員指未營運先剪綵 桃市府駁：不實資訊

2019-03-07 21:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



桃園經國轉運站啟用時間因招商問題一再延後遭到外界質疑，交通局表示，若無廠商投標，將評估自行營運可行性，讓經國轉運站能早日啟用。圖／報系資料照 分享 facebook 有網友在臉書「桃園爆報」發文指出，桃園經國轉運站啟用時間一再變動，何時開始營業？桃園市議員詹江村昨日前往經國轉運站現場，直指還沒驗收完畢，桃園市長鄭文燦怎麼可以剪綵？對此市府反駁，去年11月市長視察「經國轉運站」施工進度，從未辦理剪綵，這是不實資訊，而轉運站位於新興重劃區，廠商因成本考量不願投標，才導致時間延後。市府表示，若無廠商投標，將評估自行營運可行性，讓經國轉運站能早日啟用。

臉書「桃園爆報」5日有網友發問說，指「經國轉運站到底什麼時候會開始營業呢？去年11月的新聞寫今年2月營運、年後營運，現在都沒有動作，每天只有1、2台車在那邊，前陣子經國轉運站都還有打燈，現在連燈都不開了⋯網友說看南崁的國光客運、和欣客運都沒有搬遷的動作，也沒有貼公告通知預計什麼時候遷移至經國轉運站。」

議員詹江村表示，經國轉運站去年選舉剪綵， 鄭文燦市長表示年底營運， 後來又說二月營運， 現在已經是三月了，還是停擺， 詹江村說，轉運站已流標二次！到現場才知道，原來是因為還沒有驗收完畢， 既然還沒驗收完畢怎麼可以剪綵？並表示，轉運站外部電線裸露相當危險。

交通局指出，去年11月間市長鄭文燦是視察「經國轉運站」工程進度，從未辦理過剪綵活動。而站體方面已在去年11月完工，並同步進行委外招票及驗收程序，但因周邊尚待發展，加上站體規模較小，廠商因經營成本考量，尚未投標，交通局評估後，將在3月中旬辦理招標。交通局表示，日後若無廠商投標，將評估自行營運可行性，讓經國轉運站能早日啟用。