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小學生扛神轎看麒麟雕塑 輔信祖廟慶典文化向下扎根

2019-03-07 20:24聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市大園區建廟歷史170年的竹圍福海宮，今天下午湧進竹圍國小師生100多人展開鄉土文化教學課程十分熱鬧，福海宮執行秘書陳建松等多位導覽志工解說，男女學生體驗「扛神轎」，「哇! 神轎這麼重」，師生在導覽志工解說下，認識該廟歷史和了解該廟的木、石雕塑等藝術作品之美，讓這群男女學童深刻認識、感受一場鄉土文化之旅，覺得「很有意義」。

竹圍福海宮奉祀當年大陸渡海來台的輔信王公金身，為全台歷史最悠久的輔信王公廟，也是輔信王公分香全台的祖廟，每年農曆三月初八日「飛輦轎、過金火」慶典，被列入無形文化資產保存，陳建松表示，擔心航空城啟動，竹圍遷村，造成福海宮的地方文化傳承斷層，廟方決定與竹圍國小鄉土課程結合，展開文化扎根。

竹圍國小到場的上百男女學生，都不了解廟宇「扛神轎」、鑽神轎傳統，陳建松等廟方導覽員安排學生扛轎體驗，過去女生不能參加扛轎習俗，因應男女平權，廟方也讓女學生體驗扛轎，學生對該廟百尊麒麟石雕及廟宇的木雕十分感興趣。

陳建松表示，福海宮有名的慶典傳統，現在的下一代學生都不認識，廟方擔心竹圍在地文化斷層，又因去年新加坡學生來訪要求導覽，因此廟方決定訓導文化導覽志工，解說福海宮的歷史和故事、雕塑藝術之美，結合竹圍國小鄉土課程，讓福海宮的在地文化繼續傳承下一代。

桃園市大園區竹圍國小學生鄉土教學，首次嘗試「扛神轎」體驗慶典扛神轎和認識該廟歷史...
桃園市大園區竹圍國小學生鄉土教學，首次嘗試「扛神轎」體驗慶典扛神轎和認識該廟歷史文化和雕塑之美，學生很有興趣。圖／陳建松提供
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桃園市大園區竹圍國小學生鄉土教學，首次嘗試「扛神轎」體驗慶典扛神轎和認識該廟歷史...
桃園市大園區竹圍國小學生鄉土教學，首次嘗試「扛神轎」體驗慶典扛神轎和認識該廟歷史文化和雕塑之美，學生很有興趣。圖／陳建松提供
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桃園市大園區竹圍國小學生鄉土教學，圍著竹圍福海宮導覽志工，認識和欣賞該廟百尊麒麟...
桃園市大園區竹圍國小學生鄉土教學，圍著竹圍福海宮導覽志工，認識和欣賞該廟百尊麒麟石雕和木雕等藝術作品之美，傳承文化。圖／陳建松提供
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桃園市大園區竹圍國小師生100多人，湧進竹圍福海宮進行鄉土教學，認識該廟歷史文化...
桃園市大園區竹圍國小師生100多人，湧進竹圍福海宮進行鄉土教學，認識該廟歷史文化和雕塑之美，十分熱鬧。圖／陳建松提供
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