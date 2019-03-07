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龍華科大五專部 國內外發明展、技職競賽屢次獲獎

2019-03-07 20:20聯合報 記者許政榆╱即時報導

龍華科大自104學年度恢復五專學制，近年來五專生屢次在國內外發明展、技職類競賽獲獎，龍華科大日前舉辦五專生表揚大會，邀請獲獎學生的畢業母校師長、學長家長出席頒獎，共同分享學子在龍華科大的成果與得獎榮耀。

龍華科大校長葛自祥表示，校內目前有2百多名五專生，人數僅佔全校學生50分之1，但去年五專同學就有高達50人次參加國內外發明展及競賽獲獎，包含2019泰國國際發明展、2018 IIIC國際創新發明競賽、2018高雄國際發明及設計展、2018臺灣國際創新發明暨設計競賽、2018 Chem-E-Car創意競賽、TIRT機器人國際邀請賽等競賽，優異表現不遜於大學、研究生。

龍華科大也頒發每位同學數千元至2萬元的獎金，其中化工科四年級林瑞嘉、張詠堯及陳威恒所組成的新創團隊，更獲得龍華科大創新創業團隊選秀競賽20萬元創業基金。

葛自祥指出，龍華科大大學端有完善的博士師資、教學環境及實驗設備，五專學制有化工、機械、電機及電子等四個工科，可充分提供五專生完整一貫的求學、留學及就業的多元選擇。

學生國中教育會考成績在1A（含以上，其他科不得有C），選讀龍華五專部，專一上、下學期各可領取1.5萬元助學金，在求學階段不僅可以擁有1生3師（生活導師、職涯導師及業界導師），學校並提供五專學生保證住宿，入住最新落成的五星級涵青館宿舍。

為五專學子量身打造多元求學方案，同學可選擇8年一貫碩士學位，從專一直升至研究所畢業；或是選擇4年專業訓練+1年實習+二技學位，學校合作廠商包括宏達電、友達光電、英業達、東貝光電、中興電工、華新麗華、新日興、永光化學、永大機電、明通企業、黑松、義美、睿能創意等知名企業，也可以選擇五專畢業赴海外姊妹校2年留學，獲得國內外雙學位。

葛校長強調，龍華科大是一所涵蓋工程、管理及人文暨設計領域的綜合型科技大學，107年大專院校新生註冊率為94.39%，蟬聯全國綜合型私立科大第一名、《遠見》雜誌公布企業最愛大學生TOP 20調查，20所公私立大學中，龍華科大是唯一入榜的私立科大，致力產學合作、提升創新研發能量辦學理念也備受肯定。

龍華科大自104學年度恢復五專學制，近年來五專生屢次在國內外發明展、技職類競賽獲...
龍華科大自104學年度恢復五專學制，近年來五專生屢次在國內外發明展、技職類競賽獲獎，龍華科大日前舉辦五專生表揚大會。圖／龍華科大
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龍華科大自104學年度恢復五專學制，近年來五專生屢次在國內外發明展、技職類競賽獲...
龍華科大自104學年度恢復五專學制，近年來五專生屢次在國內外發明展、技職類競賽獲獎。圖／龍華科大
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龍華科大自104學年度恢復五專學制，近年來五專生屢次在國內外發明展、技職類競賽獲...
龍華科大自104學年度恢復五專學制，近年來五專生屢次在國內外發明展、技職類競賽獲獎，龍華科大日前舉辦五專生表揚大會。圖／龍華科大
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龍華科大發明展
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