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急重症醫療團隊合力搶救 8旬老婦開腦重生

2019-03-07 19:40中央社 苗栗縣7日電

苗栗縣87歲老婦因持續暈眩、嘔吐前往苗栗市大千醫院就診，檢查赫然發現「雙側小腦栓塞性中風」已影響腦幹，隨時有生命危險，經3小時顱內手術解除危機，今天喜慶重生。

87歲老婦黃邱秋娘今年1月22日因頭暈、嘔吐身體不適，遠赴台北就醫未確實查出病因，當晚返家後仍持續感到不適，狀況也未好轉，隔天凌晨由家屬載往苗栗市大千醫院急診，經電腦斷層掃描發現雙側小腦栓塞性中風，且已影響腦幹，隨時可能造成生命中樞功能停止。

由於老婦年事已高，家屬一度掙扎是否接受高風險開腦手術，經大千醫院副院長、神經外科醫師李振培分析病情與治療方式，決定同意手術治療；在院方啟動跨專科醫療照顧團隊、歷經3小時顱內手術，成功解除黃姓老婦危機。

黃姓老婦術後恢復狀況良好，並在院方安排一系列復健下，逐漸康復出院，院方今天為她舉辦重生慶祝會，在會中還能與女兒苗栗縣議員黃月娥一起哼唱「聖母歌」，苗栗縣長徐耀昌也到場祝賀，獻上祝福。

徐耀昌指出，大千醫院106年通過癌症醫療品質認證，去年底通過衛福部評選為苗栗縣內首家重度急救責任醫院，有效免除民眾跨縣市就醫途中可能產生的風險，也能得到立即正確診斷治療，爭取醫療時效，黃老太太的案例再次展現大千急重症醫療團隊「功力」。

黃月娥頻頻感謝大千醫院腦中風醫療團隊，在危急的情況迅速明確診斷，才能把握時間，成功挽救母親寶貴的生命，也感謝縣府爭取及輔導在縣內建構重度級急救醫院，保障縣民生命財產安全。

大千醫院院長徐千剛表示，醫院在地深耕醫療服務34年，除持續增購精密儀器設備，也積極網羅優秀新血加入，將繼續強化即時救護與醫療服務品質。

另外，頭份市為恭紀念醫院今天也發布消息指出，延攬台北榮總一般神經外科主任、獲票選「百大良醫」的陳敏雄擔綱副院長，期望提升苗栗地區腦中風、腦腫瘤和腦血管疾病患者的照顧品質。

為恭醫院表示，陳敏雄是國內第一位到國外學習腦腫瘤藍光切除手術、並獲得開刀證照的醫師，專長為腦部腫瘤手術、腦血管動脈瘤手術、一般脊椎手術、腕隧道症候群、內視鏡腦下垂體腫瘤手術、顱內出血、神經重症照護等，在病人眼中是位醫德、醫術兼具的好醫師。

為恭醫院院長陳振文指出，苗栗醫療資源匱乏，民眾罹患重大疾病須舟車勞頓到外縣市就醫，易延誤救援時間也造成家屬體力經濟負荷，期盼陳敏雄的加入，能讓鄉親就近獲得更優質的醫療服務，也展現苗栗地區醫院提升重症醫療能量企圖心。

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