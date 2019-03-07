關懷偏鄉醫療 桃衛生局前局長至部桃新屋分院看診

2019-03-07 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



前桃園市衛生局長蔡紫君，累積3年多局處首長經驗，前年因健康因素請辭後，今年投身偏鄉醫療服務，本身為小兒科專科醫師的她，深感偏鄉醫療資源不足，因此決定從自身做起，盼吸引更多醫師投入偏鄉，打造更好的醫療環境。

蔡紫君畢業於國立陽明大學醫學系、臨床醫學博士，曾任陽明大學附設醫院小兒科主治醫師、德國海德堡大學兒童醫院青少年兒童腎臟研究醫師、員山榮民醫院內兒科主治醫師、台北榮總兒童醫學部主治醫師、前桃園市衛生局長等，擁有基層醫療第一線及主管單位等豐富經歷。

2017年底因健康因素請辭衛生局長，蔡紫君轉任市府顧問，協助推動長照2.0相關計畫性政策，擁有臨床醫師資歷的她，仍然對小兒醫療充滿熱情，今年3月決定重返醫界，目前擔任衛生福利部桃園醫院新屋分院小兒科主治醫師。

蔡紫君表示，在基層醫療第一線工作經驗十分寶貴，原本規劃至醫學中心服務，但顧及偏鄉醫療長期不足，且過去任管理職務時，也時常推動偏鄉全方位醫療照護，自己應該要以身作則，因此下定決心到新屋分院服務，為偏鄉醫療貢獻，此舉也希望拋磚引玉，激發更多醫師的熱情投入偏鄉醫療。