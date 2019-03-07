桃園鐵路地下化中央地方時程不同調？ 市府：115年通車

2019-03-07 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



立委吳志揚指桃園鐵路地下化，中央與地方完工日期不同調，市府則回應，已向中央協調鐵道局調整工序，朝115年通車為目標。圖／桃園市府提供 分享 facebook 桃園鐵路地下化什麼時候完工？立委吳志揚今天到中壢會勘指出，交通部預計117年完工，但桃園市府新聞稿卻寫115年完工，認為中央地方不同調。桃園市府則回應，中央核定機場捷運線A23站（中壢車站）與鐵路地下化均為117年，但基於發展需要，已向中央協調鐵道局調整工序，朝115年通車為目標，目前A22站（老街溪站）將於110年先行通車，鐵道局與市府雙方也達成共識。

吳志揚認為鐵路地下化正在辦理綜合規劃，為何先辦理先導工程開工？交通部鐵道局會勘時回應，中壢車站未來是雙鐵共構站，鐵路在上、捷運在下，由於捷運要通過鐵路下方，所以A23站工程施作同時，必須預留鐵路地下化的空間，所以鐵道局辦理A23站工程同時，也同步進行鐵路地下化的先導工程。

桃園市捷運局長陳文德表示，桃園鐵路改採地下化後，建設長度17.95公里，總經費約964億元，桃園、內壢及中壢等站將全面更新及翻轉，還將增設國際路站（中路站）、桃園醫院站（永豐站）、中原大學站及平鎮站等4個車站。

因應鐵路地下化，市府將拆除8座高架橋、8個地下道、20個平交道，打通前後站阻隔，而未來的鐵道路廊，將變成25米林蔭大道，帶動桃園與中壢地區都市發展。