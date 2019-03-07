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桃園鐵路地下化115年完工？ 吳志揚要市府做不到別搶快

2019-03-07 18:03聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園鐵路地下化什麼時候完工？立法委員吳志揚今天下午會勘時指出，交通部預計117年完工，但桃園市政府日前發新聞稿寫115年完工，中央和地方不同調「政治人物做不到就不要搶快」，吳志揚要求鐵路地下化工程朝115年完工目標努力，不要再拖了。

吳志揚也表示，交通部去年9月在中壢舉辦鐵路地下化、機捷相關工程動工典禮，兩個重大公共工程都是交通部主辦，中壢鄉親以為鐵路地下化動工了，結果交通部和市府交通、捷運工程單位今天證實去年除了A23動工，鐵路地下化是「前導工程」動工，不是主線動工，前導工程就像每個重大公共工程都有交通疏導計畫，「難道每個交通疏導計畫執行時都要辦動工典禮？」他因此呼籲「政治人物做不到就不要搶快」。

吳志揚說，行政院去年核定鐵路地下化可行性研究以後，後面沒通過的還有環評、綜合規畫，1000多億元的工程中央和地方負擔比率也沒談，交通部就預估並希望今年4、7月通過環評，行政院10 月能通過綜和規畫，按這期程鐵路地下化才能在117年完工，桃園市政府更訂出115年完工的目標，他當然也希望趕快做完不要再拖。

吳志揚今天下午邀集交通部捷運、鐵路地下化工程主管單，與多位桃園市中壢區議員秘書、里長會勘鐵路地下化、機捷Ａ22(老街溪站)、23站(中壢火車站)工程進度，中壢火車站臨時站還有工程進市府交通局、捷運工程局也派員到場。

吳志揚表示，他不反對鐵路地下化，但是既然定案了就要趕快做，不然以他擔任桃園縣長時訂的期程，機場捷運延伸線Ａ22、Ａ23站還有鐵路高架化工程，去年底已經完工，如果以工程變更後地下化和機捷延伸線完工期程計算，變更工程等於要晚10年才完工，他希望鐵路地下化就以115年為完工目標，這樣機捷也能順利通車。

因應鐵路地下化工程，中壢火車站必須設置臨時站，今天會勘時交通部表示臨時站年底能完工，吳志揚和參加會勘的里長要求做好動線規畫和交通疏導，不能為了地下化工程讓中壢火車站周邊的交通陷入黑暗期，他同時用客家話要求交通部無論鐵路地下化、機捷延伸線、中壢火車站臨時站都要「遽遽做、遽遽做（客語「趕快做」的意思）」。

吳志揚（手指簡報）質疑桃園鐵午路地下化環評、綜合規畫都沒過去年就辦開工，交通部官...
吳志揚（手指簡報）質疑桃園鐵午路地下化環評、綜合規畫都沒過去年就辦開工，交通部官員表示去年是前導工程動工非主線工程。記者鄭國樑／攝影
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吳志揚（左）與多位中壢議員秘書、里長聽交通部說明鐵路地下化和中壢火車車站臨時站進...
吳志揚（左）與多位中壢議員秘書、里長聽交通部說明鐵路地下化和中壢火車車站臨時站進度。記者鄭國樑／攝影
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鐵路地下化吳志揚機場捷運
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