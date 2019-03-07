全靠921地震牽線 失聯百年的宗親續血緣團聚祭祖

2019-03-07 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



921地震是不少人的傷痛記憶，卻也讓在南投縣和新竹縣兩地失聯百年的羅姓宗親意外重逢相認，甚至展開交流互動，新竹羅氏宗親日前赴國姓南港村團聚祭祖，除盼再續血脈親緣，更要永續傳承客家傳統祭儀。

而該羅姓家族原居住在新竹縣，但部分宗親百年前遷徙至南投縣國姓鄉南港村定居，後因早年交通不便，通訊也不發達，隨時間逝去，漸於原居地宗親斷了聯繫，雙方百年來互不往來，看似中止的親緣，卻因20年前的921地震重新搭上線。

「國姓羅」指出，當年的921地震重創九份二山，不少人和鹿隻遭活埋，媒體對外報導災況時，由於羅姓和名字輩份排序相近，意外引起新竹宗親關注，因此特地來南投國姓探尋，經確認還真的是失聯百年已久的失散血親。

「新竹羅」也提到，失去聯絡將近好幾代，卻因為921地震這場大災難，讓他們家族團聚，又重回到來台宗親血脈結合成大家族的情形，雙方因此展開交流，尤其是他們是客家族群，每年祭祖活動更是宗親必定參與的大規模盛會。

國姓宗親代表羅堯聘說，為讓家族情份能夠延續，所以國姓鄉的羅家人，每年正月21日 到新竹參加祭祖，然後再由新竹的宗親來國姓祭祖，而且家族裡的年輕人也都踴躍參與，透過祭祖活動讓二地青年持續接觸，以確保家族親緣不間斷。