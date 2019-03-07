超美！新竹綠色隧道曝光 宛如踏入「原始森林」

2019-03-07 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



有聽過新竹市有一座「綠色圖書館」嗎？新竹市高峰植物園隱藏在市區中，僅16公頃範圍內，植物多樣性密集度高，樹種超過百種，走進有如來到「原始森林」，為了提升遊憩品質，新竹市政府城銷處針對指示牌、導覽地圖、廁所等硬體全面翻新，更為37種主要植物安上解說牌讓市民「尋寶」，吸引更多民眾探索。

高峰植物園創建於1932年，在日治時代是用於培養樹苗供給各單位機關的種植的苗圃，至今已成多樣的原始森林環境。園內滿佈百種不同樹木，原始自然環境孕育逾百種豐富樹種，充滿台灣珍貴樹種，如肖楠、馬尾松、濕地松、樟樹、檸檬桉、錫蘭橄欖等36種，都是山林間寶貴可見的資源，散佈於各區沿線步道，許多超過20年以上的高大樹木群，等市民及遊客一同來尋寶、閱讀森林。

城銷處長顏章聖表示，高峰植物園有三寶「健行芬多精，駐足聽鳥鳴，閱讀森林賞溫室」；植物園為原始森林環境，綠葉成陰，為都市空間一綠色淨土，植物園內將導覽牌重新更換、方向指標牌重新製作放置、植栽解說牌更新、廁所及木棧道等設施硬體整修，提供更好的健行環境。

他說，為配合園內枝繁葉茂締造幽然秘境的天然空間，園內能進行健行、野餐、教學等活動，步道主要分為3條路線，內有數條分支小徑，健行需約1到2小時可走完，園內多樣生態，值得留半日時間駐足，能夠於喧囂城市中偷得浮生半日閒。

城銷處表示，園區在17年前打造溫室區，也成為學校教學及觀賞小型植栽的良好地點，此次重新將溫室清潔整理，並新植植栽有武竹、虎尾蘭、酒瓶蘭、鐵線蕨、蘆薈、金邊龍血樹、竹芋，採用偏屬熱帶及亞熱帶的觀葉植物，讓市民及遊客能夠更深入了解各種植物樣態。

城銷處舉辦十八尖山與高峰植物園「拜訪春天」健行，原定本周六3月9日，遇雨順延至3月16日，邀請市民千萬別錯過這場森林秘境探索之旅。