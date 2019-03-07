想辦地方公投卻不行 全台只剩這3縣未通過公投自治條例

2019-03-07 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



清華大學社會學研究所教授李丁讚〈持麥克風者〉呼籲代表民意的新竹縣議會，應該在本會期盡速通過《公民投票自治條例》。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook

「我們要喝乾淨水行動聯盟」串連在地民間團體與各黨新竹縣市議員，7日上午到新竹縣議會表達訴求，呼籲新竹縣議會應在本會期盡速通過《公民投票自治條例》，讓民間團體能以直接民權的公投方式，將想喝乾淨水的聲音傳達給新竹縣市政府。

主婦聯盟環境保護基金會常務董事彭桂枝表示，我們要喝乾淨水行動聯盟等在地團體兩年多來，持續揭露頭前溪上游受到工廠污染，但未獲縣市政府積極的回應與實質改善，因此決定發起公民投票，以直接民權的方式，把大新竹地區民眾想喝乾淨水的聲音，清楚地傳達給縣市政府，沒想到卻發現竟不能依法舉辦「地方性公投」。

「縣府不但忽視我們的聲音，連我們依法得以要求政府回應的權利都剝奪了。」彭桂枝指出，中央制定《公民投票法》後，縣市層級也必須訂定相應的《公民投票自治條例》，才能依法舉辦「地方性公投」。但目前全台僅剩新竹縣、雲林縣和台東縣三縣尚未通過《公民投票自治條例》。

清華大學社會學研究所教授李丁讚呼籲代表民意的新竹縣議會，應該在本會期盡速通過《公民投票自治條例》。時代力量新竹市議員林彥甫、綠黨新竹市議員劉崇顯也表示，已有條例的新竹市也應盡快公布公投連署的官方格式表單，並仿公投法母法進行提案主文及說明，若有需要得發起聽證會，讓民眾表達提案訴求。

時代力量新竹縣議員連郁婷表示，推動地方公投後，民眾就能自己決定電子遊戲場要蓋在離學校多遠的地方，或者是納骨塔是否要蓋在鳳崎步道旁，這些都是可以透過地方公投法解決的爭議，讓在地居民可以決定居住的地方要成為什麼樣子。

「從0直接變成100」連郁婷指出，目前其他地方政府可能還沒有機會修正地方公投法，既然現在新竹縣要推動的話，那不如把聽證的制度也加進去，成為全台最完整的地方公投法。

新竹縣政府民政處表示，目前有時代力量、綠黨、國民黨3個黨，各送出1個新竹縣地方自治公投條例的版本，但3個版本內容有差異，因此最後將由新竹縣府自行立法，在議會臨時會提出。