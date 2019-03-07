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苗栗老街300萬水泥壓花路面工程 2機車闖入「毀容」

2019-03-07 11:31聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣苑裡鎮房裡老街的地磚路面因破損、凹凸不平，鎮公所爭取300多萬元經費進行路面改善工程，不料一月中旬才剛鋪好的水泥壓花紅磚路面，水泥未乾時就被人騎機車硬闖，輾出2條數十公尺長的輪胎痕，新路面瞬間被毀容，因工程尚未驗收，包商認賠並重新鋪設，損失超過30萬元。

當地水泥壓花紅磚路面日前重新鋪設時，苑裡鎮長劉秋東也特別在臉書社團「苑裡串起來」PO文呼籲，行經房裡老街的鄉親，廠商已願意重新鋪設紅磚路，請鄉親千萬別再強行通過，務必繞道而行，老街重鋪路面的情況引起討論。

劉秋東說，這項工程是他去年擔任縣議員時，當地居民陳情路面破損，因此向縣府爭取300多萬元經費進行改善，由縣府水利處發包，流標多次才順利標出，路面改善工程今年一月中旬，包商才鋪設水泥壓花的紅磚造型路面，不料就遭人騎車硬闖破壞。

水利處長楊明鐃說，房裡老街有順天宮、蔡家古厝等古蹟歷建，是地方重要景點之一，去年地方反映路況不佳，早期鋪的石板路面破損、凹凸不平，騎車時像坐「搖搖樂」，縣長徐耀昌也到場現勘，支持路面改善工程。

他說，因當地住戶多，縣府要求得標廠商分段施工，當地路面施工過程遭人騎機車闖入破壞，廠商已重新挖路施工，並於2月底申報完工，等待驗收。

這項路面工程遭破壞，經調閱監視器畫面，推測是2名騎電動機車的外籍移工經過造成，但身分不明，承包商只能自認倒楣，隔天隨即挖除部分路段重鋪。

承包業者表示，老街水泥鋪面當天傍晚鋪好，還用鈕澤西護欄封路，不料仍遭人騎車闖入，為老街整體美觀，決定放棄修補方式，將遭破壞路面全部挖掉重鋪。

承包商將遭人騎車破壞的路面，全部挖除重鋪。圖／苑裡鎮長劉秋東提供
承包商將遭人騎車破壞的路面，全部挖除重鋪。圖／苑裡鎮長劉秋東提供
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房裡老街路面改善工程，今年一月間完成水泥壓花紅磚路面，但水泥未乾前就遭人騎電動機...
房裡老街路面改善工程，今年一月間完成水泥壓花紅磚路面，但水泥未乾前就遭人騎電動機車硬闖，壓出2條數十公尺輪胎痕，路面「毀容」。圖／苑裡鎮長劉秋東提供
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重新鋪好的水泥壓花紅磚路面。圖／苑裡鎮長劉秋東提供
重新鋪好的水泥壓花紅磚路面。圖／苑裡鎮長劉秋東提供
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苗栗縣苑裡鎮房裡老街原有的石板路面，先前破損、凹凸不平，民眾陳情盼改善。圖／苑裡...
苗栗縣苑裡鎮房裡老街原有的石板路面，先前破損、凹凸不平，民眾陳情盼改善。圖／苑裡鎮長劉秋東提供
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重新鋪好的水泥壓花紅磚路面。圖／苑裡鎮長劉秋東提供
重新鋪好的水泥壓花紅磚路面。圖／苑裡鎮長劉秋東提供
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