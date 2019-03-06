提升醫療電動代步車安全 苗警送反光貼條

2019-03-06 20:58 中央社 苗栗縣6日電



苗栗縣警察局為防制高齡長者交通事故，啟動「點亮高齡者」計畫，針對使用醫療電動代步車家戶訪查造冊，並採購反光貼條供黏貼，增加天色昏暗時警示，提升交通安全。

警方表示，苗栗縣苑裡鎮1月初曾發生老翁清晨騎電動車遭後方自小客車追撞身亡事故，當時肇事駕駛指稱，因視線昏暗，看到前方電動車時「急忙要煞車卻已經來不及」，凸顯電動車缺乏照明及警示設備帶來的風險。

苗栗縣警察局統計近期高齡者車禍時段，以清晨及傍晚天色將明未明、將暗未暗時段最多，除加強宣導長者外出應穿著亮色衣服、配戴反光飾物，儘量利用大眾運輸工具、計程車或請親友接送外，特別針對高齡者常使用的電動代步車展開「點亮策略」。

縣警局通令各分局逐戶查訪使用醫療用電動代步車家戶，經統計，苗栗分局所轄176輛、竹南分局81輛、頭份分局126輛、通霄分局141輛、大湖分局58輛，總計共查訪造冊582輛，主動採購螢光貼條，由各轄區同仁宣導黏貼於電動代步車，同時協請廠商在民眾新購車輛時，裝設反光物品，防制交通事故。

苗栗縣警察局長林國清表示，醫療用電動代步車不是道路交通管理處罰條例所稱之「車輛」，屬行人活動的輔助工具，路權等同「行人」，但常見年長者或行動不便者當做機車使用，直接騎上道路，因電動代步車車身低，稍不注意就會被其他汽車駕駛人忽視，陷入「內輪差」視覺死角範圍，造成自身或他人危險。

苗栗縣警局指出，電動代步車較缺乏夜間照明及警示安全設備，如行駛在道路上趴趴走，遇到未注意車前狀況的駕駛人，就容易造成重大交通事故，若有民眾使用電動代步車未獲造冊，可自行前往轄區分局領取反光貼條黏貼於車身後方，提升交通安全。