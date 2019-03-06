機捷A10站區整體開發10月完工 議員：問題不少

2019-03-06 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市機捷A10山鼻站區段徵收整體開發案34公頃，牽涉蘆竹區大山腳地區發展，一度工程延宕引起地方人士關切，市府地政局長陳錫禎今天下午表示，A10站區段徵收開發一度工程延誤，但現在已完成配地，正進行道路、綠地公設施工，預定今年10月完工，該案將是桃園升格後第一個完成的機捷站區段徵收開發案，有助蘆竹區域發展。

當地的市議員劉勝全說，該站區整體開發案事關大山腳區發展，但是施工以來，工程延宕，客土方原本設計9萬立方公尺，包商卻運進15萬立方公尺，加上排水設計未納入汙水處理系統，包商就地利用砂石及回填土方影響地基，他質疑問題不少，將在議會提出質詢檢討。

蘆竹區機捷A10山鼻站區開發案，為市長鄭文燦承諾大山腳地區居民的開發案，他曾多次視察進度關切，曾任蘆竹區長的現任市議員褚春來表示，A10站區段徵收開發案的面積不大，只是配合捷運站區規畫，因為機捷經過，未來仍有助人口聚集和發展。