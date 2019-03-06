親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

政府決定耗資3900億元 增購F-16V戰機？

廖峻中風後再爆3病！復健急喊卡

機捷A10站區整體開發10月完工 議員：問題不少

2019-03-06 19:42聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市機捷A10山鼻站區段徵收整體開發案34公頃，牽涉蘆竹區大山腳地區發展，一度工程延宕引起地方人士關切，市府地政局長陳錫禎今天下午表示，A10站區段徵收開發一度工程延誤，但現在已完成配地，正進行道路、綠地公設施工，預定今年10月完工，該案將是桃園升格後第一個完成的機捷站區段徵收開發案，有助蘆竹區域發展。

當地的市議員劉勝全說，該站區整體開發案事關大山腳區發展，但是施工以來，工程延宕，客土方原本設計9萬立方公尺，包商卻運進15萬立方公尺，加上排水設計未納入汙水處理系統，包商就地利用砂石及回填土方影響地基，他質疑問題不少，將在議會提出質詢檢討。

蘆竹區機捷A10山鼻站區開發案，為市長鄭文燦承諾大山腳地區居民的開發案，他曾多次視察進度關切，曾任蘆竹區長的現任市議員褚春來表示，A10站區段徵收開發案的面積不大，只是配合捷運站區規畫，因為機捷經過，未來仍有助人口聚集和發展。

陳錫禎表示，該案總面積約34公頃，開發經費39億元，為回收開發成本，其中規畫車專區、社會住宅基地、古蹟保存區和再發展面積近2公頃，未來將讓售市府單位開發，另規畫5.1公頃土地預定6、7月公開標售，預計回收60多億元，該案原預定今年6、7月完工，但因包商延誤工程，才延至10月完工交地，成為市府升格後第一個機捷站區段徵收開發案。

桃園市機捷A10山鼻站通車後，機捷逐漸吸引蘆竹山腳地區民眾搭乘，成為前往高鐵、桃...
桃園市機捷A10山鼻站通車後，機捷逐漸吸引蘆竹山腳地區民眾搭乘，成為前往高鐵、桃園機場或台北、新北市的交通工具。記者曾增勳／攝影
分享
桃園市機捷A10山鼻站區段徵收整體開發案面積（見圖）輪廓呈現，市府預定今年10月...
桃園市機捷A10山鼻站區段徵收整體開發案面積（見圖）輪廓呈現，市府預定今年10月開發完成。圖／市府地政局提供
分享
桃園市機捷A10山鼻站區段徵收整體開發案總面積約34公頃（見圖），市府預定今年1...
桃園市機捷A10山鼻站區段徵收整體開發案總面積約34公頃（見圖），市府預定今年10月開發完成。圖／市府地政局提供
分享

機捷區段徵收
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

苗縣、竹市焚化爐接棒歲修 楊文科：共體時艱

2019-03-05 22:32

影／李樹3年2次重災 他嘆靠天吃飯好可憐

2019-03-06 19:13

竹縣4鄉鎮自來水普及率低 有些竟未達10%

2019-03-06 15:01

桃園濱海全國馬拉松賽10日開跑 台61線北上封路13小時

2019-03-06 14:36

竹北頭前溪旁高灘地紅火蟻大舉入侵 運動民眾要小心

2019-03-06 14:25

清明掃墓有交管 竹市府排免費接駁方便搭

2019-03-06 14:20

峨眉石井村終有自來水 鄉公所積極爭取全鄉鋪設

2019-03-06 13:49

新竹林務局迎春天 贈樹苗活動開跑

2019-03-06 10:57

桃園3休區受限特農地 可現有農舍申辦

2019-03-05 23:30

立委批鄭文燦地下化延宕禍首 市府：別為選舉忘了角色

2019-03-05 23:00

苗市大山溝改小涵管？ 居民憂水患 工程叫停

2019-03-05 22:42

藍綠黨內互打包袱重 桃市3、4選區最競爭

2019-03-05 22:24

2020桃園市民進黨立委人選 誰能出線？

2019-03-05 22:21

特農區休閒農場不能做住宿餐飲 農民：這樣玩不下去

2019-03-05 20:53

竹縣消防車達178輛 28輛該汰換卻經費不足卡關

2019-03-05 17:36

紅肉李樹只長葉子 苗栗災害率8成損失逾2千萬

2019-03-05 16:58

居民質疑大山溝變小涵管恐釀災 苗市公所工程喊停

2019-03-05 13:53

南庄老街2.0體驗 桂花巷轉型購物商城

2019-03-05 13:32

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00

下週二起苗栗、竹市焚化爐接棒歲修 籲民眾垃圾減量

2019-03-05 15:13
看更多

熱門文章

「我驕傲VS我丟臉」台南北門路躍上日本雜誌封面引論戰

2019-03-05 23:00

全台最美「多良火車站」 3個月暫時不見客！

2019-03-06 09:57

雲林首座國民運動中心七月試營運 泳池球場攀岩場都有

2019-03-06 13:30

彰化喬友大樓浴火重生？輕旅館及美食百貨整裝待發

2019-03-06 08:58

快打、擴檢、取締酒駕 壓垮基層最後一根稻草？

2019-03-06 16:06

基隆推雨天旅遊 送限量小雞雨衣

2019-03-06 00:04

「死亡12公里」 蘇花改東澳到南澳段蓋不蓋月底報告

2019-03-06 13:01

竹北頭前溪旁高灘地紅火蟻大舉入侵 運動民眾要小心

2019-03-06 14:25

亂丟垃圾小心！基隆破袋埋伏揪出24人罰款最多6千

2019-03-06 12:40

鼓勵國人到台東住2晚 台東加碼送體驗熱氣球

2019-03-06 11:05

汐止運動場熄燈延後 晚上跑步更盡興

2019-03-05 20:24

竹縣4鄉鎮自來水普及率低 有些竟未達10%

2019-03-06 15:01

韓國瑜抓違規熱點 高雄警方統計出3條路最多

2019-03-06 15:49

攜妻棄百萬年薪種蓮霧 果農：賺到家庭溫暖

2019-03-06 09:12

影／骨董老賓士曾是蔣經國禮賓車 感受故總統儉樸精神

2019-03-05 21:49

影／荔枝椿象忙交配產卵 彰縣府出動無人機撒天敵防治

2019-03-06 16:52

立委批鄭文燦地下化延宕禍首 市府：別為選舉忘了角色

2019-03-05 23:00

一窩蜂搶種水果價崩反噬 地方嘆：政治性採購也難救

2019-03-05 20:09

影／一句「噁心大人」 台中議會藍綠議員吵翻天

2019-03-06 15:39

盧秀燕備詢處女秀 綠轟盧聘柯呈枋量身酬庸

2019-03-06 12:17

北市公車2年內摔傷400人 議員點出這些原因

2019-03-06 11:38

白色情人節遇宜蘭市大拜拜 吃辦桌翁立友壓軸唱

2019-03-06 14:27

北市府又遭駭客攻擊 柯文哲辦公室也中招

2019-03-06 11:31

2019內湖草莓季 9日熱情開幕

2019-03-06 07:51

嘉義市前副市長侯崇文 代理南榮科大校長

2019-03-06 12:55

影／農民搶種太多？ 鳳梨產量過盛價格「不美麗」

2019-03-05 20:02

嗑沙琪瑪、秀傷口 潘孟安夜開直播曝燈會秘辛

2019-03-06 08:57

單身男女別錯過！ 3月9日台中開放聯誼報名

2019-03-06 09:45

台北企業主表態衝著韓國瑜 購入上億店面支持高雄發展

2019-03-05 15:23

麻豆文旦柚花季登場 農民鋪軌道360度賞花

2019-03-06 09:12

金門立委補選政見發表 洪志恒唱不停難為手語老師

2019-03-06 12:06

北市人口創8年新低 補助可提高生育率？ 柯文哲：呷卡歹

2019-03-06 00:39

特農區休閒農場不能做住宿餐飲 農民：這樣玩不下去

2019-03-05 20:53

黃敏惠小內閣 再確認2名一級主管人選

2019-03-06 18:27

獨／大典館拆定了？ 文大傳拆「菲華樓」換補照容積

2019-03-06 18:14

李宗盛賣老家幫門諾蓋大樓 執行長：下半年動工

2019-03-06 18:46

蘭嶼飛魚季展開 這6種禁忌遊客千萬別碰

2019-03-06 11:10

改善空汙和睦國小學童 發明綠色空氣清淨機

2019-03-06 11:12

碧潭水舞 後天起浪漫54天

2019-03-05 23:49

2020桃園市民進黨立委人選 誰能出線？

2019-03-05 22:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top