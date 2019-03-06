竹縣立委激戰國民黨首度協調5人 初選全民調呼聲高

2019-03-06 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



2020立委選舉，新竹縣增加1席為2席，國民黨新竹縣黨部今天下午首次邀集有意參與的5人協調，因都有意願參與選舉，將依黨的遊戲規則辦理初選。據悉，初選的方式走全民調的可能性較高。

國民黨已通過立委提名要點，即將啟動第一波立委初選，第一選區除現任立委林為洲外，湖口鄉長林志華今天也表態角逐。第二選區則有前縣長邱鏡淳之子邱一峰、前竹東鎮長徐兆璋和縣議員林思銘。

據悉，五人都堅持參選，協調後未有人退出，黨內將進行全民調。形式部分邱一峰提出現行民調七成、黨員投票三成的「73制」辦理，林為洲則希望以全民調為主，認為黨內初選比照公職選舉為主。

針對兩方所提出的制度，經討論後，有的擔心73制恐會讓黨內同仁之間出現裂痕，有的指出國民黨中常會剛通過2020總統初選提名機制，立委選舉以全民調為主較為簡單，也有人說會以黨的指示為主，以勝選作為最大考量。據了解，若進行竹縣立委初選，以全民調的機制可能性較高。