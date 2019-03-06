李樹3年2次重災 他嘆靠天吃飯好可憐

2019-03-06 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



「1棵紅肉李樹只開1朵花、長1顆小李子」！苗栗縣農友林逢光退休種李子樹10年，2016年1月遇到霸王寒流，今年又碰到乾旱，3年2次受重災，感嘆農友靠天吃飯很可憐。

今年1、2月暖冬乾旱造成苗栗縣農業災害，高接梨穗、紅肉李損失超過7000萬元，苗栗縣長徐耀昌、縣議員徐欽鴻、泰安鄉長劉美蘭、大湖鄉長胡娘妹及大湖地區農會總幹事徐欽志等人，今天到泰安鄉林逢光果園等地勘災，徐耀昌也是第1次看到李子樹不開花的現象，。

林逢光表示，1棵紅肉李樹，只長1顆李子，李樹長葉子，就不會再開花結果，農民很可憐，看天吃飯，2016年1月遇到霸王寒流，李花覆雪無法授粉凋落，今年暖冬旱災，紅肉李樹缺乏低溫休眠，開花結果零零落落，血本又無歸了。

徐耀昌還是第1次看到李子樹不開花的現象，整棵李樹只結1顆果實，直呼太嚴重了！指示縣府農業處盡速彙整災情，呈報農委會申請紅肉李也列入農業天然災害現金救助及低利貸款作物，減少農友損失。

農業處查報暖冬乾旱農損，苗栗縣高接梨面積約133公頃，梨穗受害704公頃，災害率30%，損失4534萬元，農委會3月3日列入現金救助，3月13日前在鄉鎮市公所申請，李子樹面積516公頃，昨天初勘受害252公頃，災害率8成，損失2470萬元。