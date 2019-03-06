親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

廖峻中風後再爆3病！復健急喊卡

爆韓國瑜北農天天醉 王浩宇稱辦公室被韓粉打爆了

李樹3年2次重災 他嘆靠天吃飯好可憐

2019-03-06 19:13聯合報 記者范榮達╱即時報導

「1棵紅肉李樹只開1朵花、長1顆小李子」！苗栗縣農友林逢光退休種李子樹10年，2016年1月遇到霸王寒流，今年又碰到乾旱，3年2次受重災，感嘆農友靠天吃飯很可憐。

今年1、2月暖冬乾旱造成苗栗縣農業災害，高接梨穗、紅肉李損失超過7000萬元，苗栗縣長徐耀昌、縣議員徐欽鴻、泰安鄉長劉美蘭、大湖鄉長胡娘妹及大湖地區農會總幹事徐欽志等人，今天到泰安鄉林逢光果園等地勘災，徐耀昌也是第1次看到李子樹不開花的現象，。

林逢光表示，1棵紅肉李樹，只長1顆李子，李樹長葉子，就不會再開花結果，農民很可憐，看天吃飯，2016年1月遇到霸王寒流，李花覆雪無法授粉凋落，今年暖冬旱災，紅肉李樹缺乏低溫休眠，開花結果零零落落，血本又無歸了。

徐耀昌還是第1次看到李子樹不開花的現象，整棵李樹只結1顆果實，直呼太嚴重了！指示縣府農業處盡速彙整災情，呈報農委會申請紅肉李也列入農業天然災害現金救助及低利貸款作物，減少農友損失。

農業處查報暖冬乾旱農損，苗栗縣高接梨面積約133公頃，梨穗受害704公頃，災害率30%，損失4534萬元，農委會3月3日列入現金救助，3月13日前在鄉鎮市公所申請，李子樹面積516公頃，昨天初勘受害252公頃，災害率8成，損失2470萬元。

今天勘災過程有民眾反映今年桂竹筍也會很嚴重，因缺乏雨水，桂竹筍現在還長不出來，讓人憂心也受災，農業處指出，桂竹筍目前確實還長不太出來，這幾天春雨後，觀察是否恢復正常生長，因桂竹筍並非農業天然災害規範的作物，萬一發生遲延性災害減產，再研擬對策。

苗栗縣紅肉李樹只長葉子，開花及結果寥寥無幾。記者范榮達／攝影
苗栗縣紅肉李樹只長葉子，開花及結果寥寥無幾。記者范榮達／攝影
分享
暖冬乾旱造成苗栗縣紅肉李災害，縣長徐耀昌（前排右二）等人今天勘災，感同身受認為災...
暖冬乾旱造成苗栗縣紅肉李災害，縣長徐耀昌（前排右二）等人今天勘災，感同身受認為災情太嚴重了。記者范榮達／攝影
分享
苗栗縣紅肉李樹只長葉子，開花及結果寥寥無幾。記者范榮達／攝影
苗栗縣紅肉李樹只長葉子，開花及結果寥寥無幾。記者范榮達／攝影
分享

苗栗縣徐耀昌暖冬
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

接部長？轉不分區？ 立委鄭寶清：只有拚連任這個選項

2019-03-06 18:10

苗縣、竹市焚化爐接棒歲修 楊文科：共體時艱

2019-03-05 22:32

竹縣4鄉鎮自來水普及率低 有些竟未達10%

2019-03-06 15:01

桃園濱海全國馬拉松賽10日開跑 台61線北上封路13小時

2019-03-06 14:36

竹北頭前溪旁高灘地紅火蟻大舉入侵 運動民眾要小心

2019-03-06 14:25

清明掃墓有交管 竹市府排免費接駁方便搭

2019-03-06 14:20

峨眉石井村終有自來水 鄉公所積極爭取全鄉鋪設

2019-03-06 13:49

新竹林務局迎春天 贈樹苗活動開跑

2019-03-06 10:57

桃園3休區受限特農地 可現有農舍申辦

2019-03-05 23:30

立委批鄭文燦地下化延宕禍首 市府：別為選舉忘了角色

2019-03-05 23:00

苗市大山溝改小涵管？ 居民憂水患 工程叫停

2019-03-05 22:42

藍綠黨內互打包袱重 桃市3、4選區最競爭

2019-03-05 22:24

2020桃園市民進黨立委人選 誰能出線？

2019-03-05 22:21

特農區休閒農場不能做住宿餐飲 農民：這樣玩不下去

2019-03-05 20:53

竹縣消防車達178輛 28輛該汰換卻經費不足卡關

2019-03-05 17:36

紅肉李樹只長葉子 苗栗災害率8成損失逾2千萬

2019-03-05 16:58

居民質疑大山溝變小涵管恐釀災 苗市公所工程喊停

2019-03-05 13:53

南庄老街2.0體驗 桂花巷轉型購物商城

2019-03-05 13:32

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00

下週二起苗栗、竹市焚化爐接棒歲修 籲民眾垃圾減量

2019-03-05 15:13
看更多

熱門文章

「我驕傲VS我丟臉」台南北門路躍上日本雜誌封面引論戰

2019-03-05 23:00

全台最美「多良火車站」 3個月暫時不見客！

2019-03-06 09:57

雲林首座國民運動中心七月試營運 泳池球場攀岩場都有

2019-03-06 13:30

彰化喬友大樓浴火重生？輕旅館及美食百貨整裝待發

2019-03-06 08:58

快打、擴檢、取締酒駕 壓垮基層最後一根稻草？

2019-03-06 16:06

「死亡12公里」 蘇花改東澳到南澳段蓋不蓋月底報告

2019-03-06 13:01

亂丟垃圾小心！基隆破袋埋伏揪出24人罰款最多6千

2019-03-06 12:40

竹北頭前溪旁高灘地紅火蟻大舉入侵 運動民眾要小心

2019-03-06 14:25

基隆推雨天旅遊 送限量小雞雨衣

2019-03-06 00:04

鼓勵國人到台東住2晚 台東加碼送體驗熱氣球

2019-03-06 11:05

汐止運動場熄燈延後 晚上跑步更盡興

2019-03-05 20:24

韓國瑜抓違規熱點 高雄警方統計出3條路最多

2019-03-06 15:49

攜妻棄百萬年薪種蓮霧 果農：賺到家庭溫暖

2019-03-06 09:12

影／骨董老賓士曾是蔣經國禮賓車 感受故總統儉樸精神

2019-03-05 21:49

竹縣4鄉鎮自來水普及率低 有些竟未達10%

2019-03-06 15:01

立委批鄭文燦地下化延宕禍首 市府：別為選舉忘了角色

2019-03-05 23:00

一窩蜂搶種水果價崩反噬 地方嘆：政治性採購也難救

2019-03-05 20:09

盧秀燕備詢處女秀 綠轟盧聘柯呈枋量身酬庸

2019-03-06 12:17

影／荔枝椿象忙交配產卵 彰縣府出動無人機撒天敵防治

2019-03-06 16:52

影／一句「噁心大人」 台中議會藍綠議員吵翻天

2019-03-06 15:39

北市公車2年內摔傷400人 議員點出這些原因

2019-03-06 11:38

北市府又遭駭客攻擊 柯文哲辦公室也中招

2019-03-06 11:31

2019內湖草莓季 9日熱情開幕

2019-03-06 07:51

影／農民搶種太多？ 鳳梨產量過盛價格「不美麗」

2019-03-05 20:02

嘉義市前副市長侯崇文 代理南榮科大校長

2019-03-06 12:55

白色情人節遇宜蘭市大拜拜 吃辦桌翁立友壓軸唱

2019-03-06 14:27

嗑沙琪瑪、秀傷口 潘孟安夜開直播曝燈會秘辛

2019-03-06 08:57

台北企業主表態衝著韓國瑜 購入上億店面支持高雄發展

2019-03-05 15:23

麻豆文旦柚花季登場 農民鋪軌道360度賞花

2019-03-06 09:12

單身男女別錯過！ 3月9日台中開放聯誼報名

2019-03-06 09:45

金門立委補選政見發表 洪志恒唱不停難為手語老師

2019-03-06 12:06

北市人口創8年新低 補助可提高生育率？ 柯文哲：呷卡歹

2019-03-06 00:39

特農區休閒農場不能做住宿餐飲 農民：這樣玩不下去

2019-03-05 20:53

台中老人健保補助拚7月1日實施 綠喊讚藍擔心

2019-03-05 19:38

蘭嶼飛魚季展開 這6種禁忌遊客千萬別碰

2019-03-06 11:10

改善空汙和睦國小學童 發明綠色空氣清淨機

2019-03-06 11:12

2020桃園市民進黨立委人選 誰能出線？

2019-03-05 22:21

碧潭水舞 後天起浪漫54天

2019-03-05 23:49

10公頃完整校地養19年蚊子 行政效率何在？

2019-03-05 23:10

提前一個月開花 雲林崙背木棉花道正火紅

2019-03-06 09:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top