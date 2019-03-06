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交大巷口行動實驗室 進駐東門市場

2019-03-06 18:15聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

國立交通大學USR（大學社會責任）辦公室推動的「巷口行動實驗室」，在市府產發處的協力之下進駐東門市場3樓。副市長沈慧虹表示，將創造在地青年、居民、店家在東門市場交流，共同激盪創意的公共空間，期許巷口行動實驗室成為青年創意的交流平台。

沈慧虹說，由新竹市府協助、交通大學永續塹城在地創生計畫辦公室策劃的巷口行動實驗室，位於東門市場三樓，攤號為3067與3085，未來將提供青年學子舉辦各項活動、展覽，居民、店家更可在此交流聚會。

沈慧虹表示，市府在三樓成立「東門青年基地」，協助青年成功跨出創業的第一步，公開評選後共有金屬工藝、藍染、園藝綠化、特色甜點等青年創業家加入，風格豐富多元，為閒置空間注入新元素，讓曾經閃耀過卻沉寂一時的市場，加入年輕人的創意，成功翻轉老市場的新生命，也看到許多年輕朋友一圓創業夢想，盼巷口行動實驗室的成立，帶來市場更多更豐富的創意與記憶。

「希望巷口行動實驗室不僅成為創意空間，也能是民眾與在地店家交流、聚會的多用途場所。」交通大學副校長陳信宏表示，這裡除了會提供大學學生來這裡討論、舉辦活動，也盼能策劃與東門市場有關的課程成果或資訊，變成一處匯集市場資訊的節點。

沈慧虹說，未來也預計串連在地青創團體如開門工作室等社團，讓巷口行動實驗室成為東門市場導覽活動的一環，並邀請在地店家到場域開課，吸引更多人潮走進東門市場。透過大學社會服務教育與在地社區互動，承載歷史的舊空間被重新利用，邀請更多市民一同走入，讓老市場帶來新創意與熱情。

國立交通大學USR（大學社會責任）辦公室推動的「巷口行動實驗室」，在市府產發處的...
國立交通大學USR（大學社會責任）辦公室推動的「巷口行動實驗室」，在市府產發處的協力之下進駐東門市場3樓。圖／新竹市政府提供
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國立交通大學USR（大學社會責任）辦公室推動的「巷口行動實驗室」，在市府產發處的...
國立交通大學USR（大學社會責任）辦公室推動的「巷口行動實驗室」，在市府產發處的協力之下進駐東門市場3樓。圖／新竹市政府提供
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國立交通大學USR（大學社會責任）辦公室推動的「巷口行動實驗室」，在市府產發處的協力之下進駐東門市場3樓。圖／新竹市政府提供
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國立交通大學USR（大學社會責任）辦公室推動的「巷口行動實驗室」，在市府產發處的協力之下進駐東門市場3樓。圖／新竹市政府提供
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