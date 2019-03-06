影／9日後龍「幸福萌芽」 2000株樹苗免費送

2019-03-06 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣後龍鎮3月9日將舉辦「幸福萌芽」植樹節活動，預計贈送2000株樹苗給民眾，同時進行植栽；新竹林區管理處表示，新竹林管處在植樹月將推出20多場贈苗活動，總計將贈送逾萬株樹苗，後龍鎮「幸福萌芽」是桃竹苗第一場植樹活動，歡迎大家踴躍參與。

後龍鎮公所連續第4年辦理植樹節活動，9日上午9點起在苗栗縣衛生局對面的5、6號公園安排「幸福萌芽」植樹及贈苗活動，由林管處提供1500株桂花、500株羅漢松贈送參加民眾，當天同時安排社區才藝表演，防治椿象蟲宣導、闖關遊戲、小園藝DIY等節目，鎮公所還準備限量的後龍優質包裝米要送民眾，憑券領取。

鎮公所農業課表示，當天上午8點10分起在現場發送苗木兌換券，憑券兌換宣導品及2株苗木；另外提供1-2或3-4月發票2張可換闖關遊戲卡或參加DIY。

後龍鎮公所邀集議員、里長等人，今天上午連袂為活動宣傳；鎮長朱秋隆指出，後龍是台灣西部濱海鄉鎮，常年海風吹襲，鹽分相對高，推廣植樹造林不僅能防風，減少農作物遭受鹽害，也能為鎮內帶來綠化美景和新鮮空氣，希望藉由每年植樹宣導，讓鎮民了解造林的重要性，一起來造林、愛林、護林。