接部長？轉不分區？ 鄭寶清：只有拚連任這個選項

2019-03-06 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張念慈 ╱即時報導



鄭寶清推Line貼圖「寶清的打拚人生」。記者張念慈／翻攝 分享 facebook

2020立委選戰爭初選提名，民進黨桃園市第四選區進入肉搏激戰，地方傳聞，現任立委鄭寶清將轉任部會首長，或是不分區立委，並稱鄭寶清曾說只選一屆，下屆不該再選。鄭寶清今天表示，「絕無此事」，自己唯一的選項就是爭取立委連任，完成選民託付的任務。

民進黨桃園市第四選區目前共有3組人馬競爭，分別為現任鄭寶清爭取連任，及前議員范綱祥、前縣府教育局長林逸青的挑戰。

為鞏固與選民的黏著度，鄭寶清前天推Line貼圖「寶清的打拼人生」，內容有比YA揮手的早安圖、廚師打扮的「吃飽未」、鞠躬敬禮的「辛苦了」等8款貼圖，希望透過Q版卡通造型，給所有鐵粉們耳目一新的俏皮感受，短短2天就吸引近700人下載，創造上萬元收入。

鄭寶清表示，為爭取黨內提名，除持續過往的選民服務，服務團隊也希望透過LINE和選民更親切互動，Line貼圖收入全數將捐贈給弱勢團體，讓所有選民對他的支持，轉化為對弱勢團體的大愛。

立委初選白熱化，地方盛傳，鄭寶清要去「當部長」、「要轉不分區立委了」、「曾說過只選一屆」，鄭寶清今天嚴正駁斥，表示唯一的選項就只有爭取立委連任，更強調自己是守信用的人，從沒說過只選一屆，希望立委初選能回歸正軌，自己會堅持到底。

各區立委最後誰代表民進黨出線？民進黨桃園市黨部預計3月下旬將辦理黨內初選登記，4月起進行選區協調。