親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

破功了！老外困惑的台灣人常用密碼「ji32k7au4a83」

接部長？轉不分區？ 鄭寶清：只有拚連任這個選項

2019-03-06 18:10聯合報 記者張念慈╱即時報導

鄭寶清推Line貼圖「寶清的打拚人生」。記者張念慈／翻攝
鄭寶清推Line貼圖「寶清的打拚人生」。記者張念慈／翻攝
分享

2020立委選戰爭初選提名，民進黨桃園市第四選區進入肉搏激戰，地方傳聞，現任立委鄭寶清將轉任部會首長，或是不分區立委，並稱鄭寶清曾說只選一屆，下屆不該再選。鄭寶清今天表示，「絕無此事」，自己唯一的選項就是爭取立委連任，完成選民託付的任務。

民進黨桃園市第四選區目前共有3組人馬競爭，分別為現任鄭寶清爭取連任，及前議員范綱祥、前縣府教育局長林逸青的挑戰。

為鞏固與選民的黏著度，鄭寶清前天推Line貼圖「寶清的打拼人生」，內容有比YA揮手的早安圖、廚師打扮的「吃飽未」、鞠躬敬禮的「辛苦了」等8款貼圖，希望透過Q版卡通造型，給所有鐵粉們耳目一新的俏皮感受，短短2天就吸引近700人下載，創造上萬元收入。

鄭寶清表示，為爭取黨內提名，除持續過往的選民服務，服務團隊也希望透過LINE和選民更親切互動，Line貼圖收入全數將捐贈給弱勢團體，讓所有選民對他的支持，轉化為對弱勢團體的大愛。

立委初選白熱化，地方盛傳，鄭寶清要去「當部長」、「要轉不分區立委了」、「曾說過只選一屆」，鄭寶清今天嚴正駁斥，表示唯一的選項就只有爭取立委連任，更強調自己是守信用的人，從沒說過只選一屆，希望立委初選能回歸正軌，自己會堅持到底。

各區立委最後誰代表民進黨出線？民進黨桃園市黨部預計3月下旬將辦理黨內初選登記，4月起進行選區協調。

鄭寶清民進黨貼圖
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

桃園濱海全國馬拉松賽10日開跑 台61線北上封路13小時

2019-03-06 14:36

苗縣、竹市焚化爐接棒歲修 楊文科：共體時艱

2019-03-05 22:32

竹縣4鄉鎮自來水普及率低 有些竟未達10%

2019-03-06 15:01

竹北頭前溪旁高灘地紅火蟻大舉入侵 運動民眾要小心

2019-03-06 14:25

清明掃墓有交管 竹市府排免費接駁方便搭

2019-03-06 14:20

峨眉石井村終有自來水 鄉公所積極爭取全鄉鋪設

2019-03-06 13:49

新竹林務局迎春天 贈樹苗活動開跑

2019-03-06 10:57

桃園3休區受限特農地 可現有農舍申辦

2019-03-05 23:30

立委批鄭文燦地下化延宕禍首 市府：別為選舉忘了角色

2019-03-05 23:00

苗市大山溝改小涵管？ 居民憂水患 工程叫停

2019-03-05 22:42

藍綠黨內互打包袱重 桃市3、4選區最競爭

2019-03-05 22:24

2020桃園市民進黨立委人選 誰能出線？

2019-03-05 22:21

特農區休閒農場不能做住宿餐飲 農民：這樣玩不下去

2019-03-05 20:53

竹縣消防車達178輛 28輛該汰換卻經費不足卡關

2019-03-05 17:36

紅肉李樹只長葉子 苗栗災害率8成損失逾2千萬

2019-03-05 16:58

居民質疑大山溝變小涵管恐釀災 苗市公所工程喊停

2019-03-05 13:53

南庄老街2.0體驗 桂花巷轉型購物商城

2019-03-05 13:32

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00

下週二起苗栗、竹市焚化爐接棒歲修 籲民眾垃圾減量

2019-03-05 15:13
看更多

熱門文章

「我驕傲VS我丟臉」台南北門路躍上日本雜誌封面引論戰

2019-03-05 23:00

全台最美「多良火車站」 3個月暫時不見客！

2019-03-06 09:57

雲林首座國民運動中心七月試營運 泳池球場攀岩場都有

2019-03-06 13:30

彰化喬友大樓浴火重生？輕旅館及美食百貨整裝待發

2019-03-06 08:58

母校從6000變209人 銀行董座捐款助學韓國瑜謝善舉

2019-03-05 18:42

「死亡12公里」 蘇花改東澳到南澳段蓋不蓋月底報告

2019-03-06 13:01

基隆推雨天旅遊 送限量小雞雨衣

2019-03-06 00:04

亂丟垃圾小心！基隆破袋埋伏揪出24人罰款最多6千

2019-03-06 12:40

鼓勵國人到台東住2晚 台東加碼送體驗熱氣球

2019-03-06 11:05

汐止運動場熄燈延後 晚上跑步更盡興

2019-03-05 20:24

竹北頭前溪旁高灘地紅火蟻大舉入侵 運動民眾要小心

2019-03-06 14:25

暖冬致恆春半島洋蔥歉收？有蔥農吐槽「能怪天氣？」

2019-03-05 18:40

攜妻棄百萬年薪種蓮霧 果農：賺到家庭溫暖

2019-03-06 09:12

影／骨董老賓士曾是蔣經國禮賓車 感受故總統儉樸精神

2019-03-05 21:49

快打、擴檢、取締酒駕 壓垮基層最後一根稻草？

2019-03-06 16:06

立委批鄭文燦地下化延宕禍首 市府：別為選舉忘了角色

2019-03-05 23:00

一窩蜂搶種水果價崩反噬 地方嘆：政治性採購也難救

2019-03-05 20:09

韓國瑜抓違規熱點 高雄警方統計出3條路最多

2019-03-06 15:49

盧秀燕備詢處女秀 綠轟盧聘柯呈枋量身酬庸

2019-03-06 12:17

竹縣4鄉鎮自來水普及率低 有些竟未達10%

2019-03-06 15:01

北市公車2年內摔傷400人 議員點出這些原因

2019-03-06 11:38

影／農民搶種太多？ 鳳梨產量過盛價格「不美麗」

2019-03-05 20:02

北市府又遭駭客攻擊 柯文哲辦公室也中招

2019-03-06 11:31

2019內湖草莓季 9日熱情開幕

2019-03-06 07:51

影／一句「噁心大人」 台中議會藍綠議員吵翻天

2019-03-06 15:39

嘉義市前副市長侯崇文 代理南榮科大校長

2019-03-06 12:55

影／荔枝椿象忙交配產卵 彰縣府出動無人機撒天敵防治

2019-03-06 16:52

嗑沙琪瑪、秀傷口 潘孟安夜開直播曝燈會秘辛

2019-03-06 08:57

憂心刑事人才斷層 北市警局長與刑警小隊長餐敘

2019-03-05 18:56

台北企業主表態衝著韓國瑜 購入上億店面支持高雄發展

2019-03-05 15:23

白色情人節遇宜蘭市大拜拜 吃辦桌翁立友壓軸唱

2019-03-06 14:27

麻豆文旦柚花季登場 農民鋪軌道360度賞花

2019-03-06 09:12

金門立委補選政見發表 洪志恒唱不停難為手語老師

2019-03-06 12:06

北市人口創8年新低 補助可提高生育率？ 柯文哲：呷卡歹

2019-03-06 00:39

特農區休閒農場不能做住宿餐飲 農民：這樣玩不下去

2019-03-05 20:53

單身男女別錯過！ 3月9日台中開放聯誼報名

2019-03-06 09:45

台中老人健保補助拚7月1日實施 綠喊讚藍擔心

2019-03-05 19:38

蘭嶼飛魚季展開 這6種禁忌遊客千萬別碰

2019-03-06 11:10

改善空汙和睦國小學童 發明綠色空氣清淨機

2019-03-06 11:12

2020桃園市民進黨立委人選 誰能出線？

2019-03-05 22:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top