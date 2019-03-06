竹縣4鄉鎮自來水普及率低 有些竟未達10%

2019-03-06 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



對大多數民眾來說，使用自來水是習以為常的事，但對有些民眾來說卻根本用不到。截至去12月為止，新竹縣自來水普及率為86.81%，但13鄉鎮中，仍有9個鄉鎮的自來水普及率低於新竹縣平均，尤其是關西鎮、橫山鄉、五峰鄉、尖石鄉，四個鄉鎮的自來水普及率幾乎低於50%，有些甚至未突破個位數。

13鄉鎮中自來水普及率最高的是竹東鎮98.37%、其次是竹北市97.69%、新豐鄉95.60%，最後四個鄉鎮則是關西鎮51.22%、橫山鄉12.17%、五峰鄉8.40%、尖石鄉8.32%。

新竹縣政府國際產業發展處指出，這些鄉鎮自來水普及率低主要有3個原因，地勢較高或住戶較分散地區無自來水幹管，加上民眾習慣使用地下水或山泉水，以及部分地區已裝有簡易自來水，如關西鎮、橫山鄉、五峰鄉、尖石鄉部分地區共有80個簡易自來水系統，及28個簡易自來水管理委員會。

不過簡易自來水雖較裝設自來水延管工程經費低，但因仰賴天然山泉水、溪水等，遇到久旱不雨、溪水乾涸或管線老舊等狀況時，常造成用水短缺及水質不佳。

國發處表示，無自來水幹管地區民眾如有意願接用自來水，可請村里長協助造冊，並由縣府提報自來水公司勘估自來水延管經費後，報請經濟部水利署審查評比，通過案件再由自來水公司進行工程，今年度經濟部已核定新竹縣自來水延管案件13件。

另外，有些申請自來水延管案件但未獲經濟部審查核定，主要原因為地勢較高地區須增設配水池及加壓設備，或住戶分散造成管線延管經費過高，必須解決用地問題及增加申請戶以降低成本。