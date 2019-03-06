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竹北頭前溪旁高灘地紅火蟻大舉入侵 運動民眾要小心

2019-03-06 14:25聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣頭前溪彼岸的竹縣竹北市興隆路一段堤防外高灘地，出現恐有百個紅火蟻丘之後，竹北市公所、水利署二河局和市民代表鄭建村今天早上到現場會勘，二河局回應，這兩天下雨，難以投藥，會先在蟻丘旁插旗幟提醒民眾，最快下週請廠商研議來處理。

紅火蟻最近陸續出現在新竹地區，頭前溪兩岸分屬新竹縣市，近期從在高灘地出現許多紅火蟻丘，鄭建村說，從高速高路起到鐵路橋下，可能有上百個蟻丘，看了怵目驚心，他也緊急在群組中提醒居民，最近到高灘地運動要小心。

鄭建村指出，頭前溪高灘地是平時民眾運動的休憩場域，平時就不少民眾在此騎單車、跑步，人來人往，需要高度警戒，他今天也把旗幟交給二河局，建議直接在蟻丘旁插旗幟提醒。

二河局說明，這兩天因下雨無法投藥，會先派人清查蟻丘區域，並插旗幟來提醒民眾，由於面積大且數量多，將請廠商於下週處理，未來會在此區監測六個月，保障民眾的安全。

竹北市公所回應，去年只有在堤防發現，並立即做了處理，今年則發現有擴散現象，並與民眾運動的地區重疊，由於高灘地屬於二河局管轄範圍，將由二河局處理。公所也會提醒民眾注意，避免誤入紅火蟻區。

縣議員陳凱榮也說，新崙公園有發現疑似紅火蟻，為安全起見，新崙里長已公告請里民暫時不要到公園活動。

新竹縣紅火蟻防治地圖面積約一萬多公頃，為了防堵紅火蟻害，縣府今年的防治預算從300萬元調高到1千萬元，農業處長邱世昌說，紅火蟻這幾年防治的面積增加，需要做多次的大面積防治，並增加防治的強度和密度，因此今年把預算提高，本月12日將邀集各公所、跨局處召開紅火蟻防治會議，另歡迎民眾加入志工的行列。

新竹縣頭前溪彼岸的竹縣竹北市興隆路一段堤防外高灘地，出現恐有百個紅火蟻丘之後，竹...
新竹縣頭前溪彼岸的竹縣竹北市興隆路一段堤防外高灘地，出現恐有百個紅火蟻丘之後，竹北市公所、水利署二河局和代表鄭建村今天早上到現場會勘。記者郭政芬／翻攝
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二河局回應，這兩天下雨，難以投藥，會先在蟻丘旁插旗幟提醒民眾。記者郭政芬／翻攝
二河局回應，這兩天下雨，難以投藥，會先在蟻丘旁插旗幟提醒民眾。記者郭政芬／翻攝
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代表鄭建村今天早上到現場會勘，提醒民眾高度警覺。記者郭政芬／翻攝
代表鄭建村今天早上到現場會勘，提醒民眾高度警覺。記者郭政芬／翻攝
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紅火蟻新竹北市
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