峨眉石井村終有自來水 鄉公所積極爭取全鄉鋪設

2019-03-06 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣峨眉鄉石井村的居民，終於有自來水可以用了！竹43線及43-1線，路面長期顛簸、坑坑洞洞，峨眉鄉公所向中央爭取到2600萬補助，利用改善路面的機會，同時埋設自來水管線，日前改善工程已完工，也讓偏遠石井村17至19鄰的村民用水更便利。

峨眉鄉公所表示，為了提升居民的生活品質，鄉公所向中央申請前瞻計畫2600萬補助，利用竹43-1線全線，以及峨眉與寶山兩鄉主要幹道的竹43線，從寶山交接口一直到富興頭，全長大約2.5公里的路面品質改善工程，同時與自來水公司合作，一併進行埋設自來水管線，降低裝設自來水的總經費。

由於峨眉地屬偏鄉、戶數較少，若要每戶裝置自來水，經費相當高。截至去12月為止，峨眉鄉的自來水普及率只有79.72%，低於新竹縣平均的86.81%，許多當地居民過去幾十年來都是抽地下水，或是飲用溪水，而沒有自來水可用。

「終於有自來水用了！」鄉民表示，自來水水質穩定，不用擔心飲用到受汙染的水。此次完成接管後，石井村水流東17至19鄰，約40多戶居民可受惠，而石井村3至6鄰的自來水延管工程也是5年前才完工，讓85戶當地居民有自來水可用。