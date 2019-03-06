至善高中成立觀光科 辦亞洲戲劇匯演讓大溪走向國際

2019-03-06 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市至善高中校址在台灣10大觀光小城大溪，校方今天宣布成立觀光事業科今年招生，創科主任潘御天強調以「服務學習」、「外展訓練」為核心，融入學校教育結合地方創生理念培育人才。

校方已由「香港賽馬毅智書院」取得「2021亞洲學生戲劇匯演」的主辦權，下星期前往香港與該校簽署合作意向書，預計邀請日、韓、中國、新加坡、馬來西亞等數十國的師生來台灣，除了以表演藝術會友之外，更規畫觀光人文和在地生活體驗活動，全程由「觀光事業科」的師生團隊，負責行政規劃和接待導覽，期待將大溪之美推向國際舞台。

善高中今天中午選在大溪老城區第一家合法民宿四季行館宣布成立觀光科，同時發表特色課程內容，建立「做中學」的理念，透過專業觀光課程規畫大膽創意實驗，重新定義教育的意義，大量和社區連結、業界合作，善用雲端和科技，培育觀光產業領域人才，從大溪出發立足台灣，將在地的美好推向國際。

校長劉世嬌表示，至善高中位於臺灣十大觀光小城之一的大溪區又稱總統鎮，是大溪唯一的高職學校，區內自然、人文、觀光資源豐富，而觀光事業科的教育理念與核心，是期待將「服務」與「學習」相互結合，讓學生運用課堂所學貢獻社區，同時可透過服務的過程得到啟發及省思，學習課堂中學不到的知識與經驗，強調服務與學習目標同等重要。

另外，觀光事業科也推行外展教育（Outward Bound）採納其精神，鼓勵學生學習不斷探索，認識自身潛能，增強自信心，改善自身形象，克服心理惰性，磨練戰勝困難的毅力，啟發想象力與創造力，提高解決問題的能力。

潘御天說，成立觀光事業科最重要的目標和願景，就是期待能夠把大溪在地的美食、文化、藝術、景色透過網路社群運用、雲端科技整合、外展教育課程、溝通表達訓練、行銷策略規畫、美學教育養成、戶外探索課程、創意思考、活動企劃等，有系統且專業的課程規畫，訓練學生行銷在地的美。