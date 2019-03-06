親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「這種坐牢我可以…」 孟晚舟奢華軟禁生活曝光

至善高中成立觀光科 辦亞洲戲劇匯演讓大溪走向國際

2019-03-06 12:05聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市至善高中校址在台灣10大觀光小城大溪，校方今天宣布成立觀光事業科今年招生，創科主任潘御天強調以「服務學習」、「外展訓練」為核心，融入學校教育結合地方創生理念培育人才。

校方已由「香港賽馬毅智書院」取得「2021亞洲學生戲劇匯演」的主辦權，下星期前往香港與該校簽署合作意向書，預計邀請日、韓、中國、新加坡、馬來西亞等數十國的師生來台灣，除了以表演藝術會友之外，更規畫觀光人文和在地生活體驗活動，全程由「觀光事業科」的師生團隊，負責行政規劃和接待導覽，期待將大溪之美推向國際舞台。

善高中今天中午選在大溪老城區第一家合法民宿四季行館宣布成立觀光科，同時發表特色課程內容，建立「做中學」的理念，透過專業觀光課程規畫大膽創意實驗，重新定義教育的意義，大量和社區連結、業界合作，善用雲端和科技，培育觀光產業領域人才，從大溪出發立足台灣，將在地的美好推向國際。

校長劉世嬌表示，至善高中位於臺灣十大觀光小城之一的大溪區又稱總統鎮，是大溪唯一的高職學校，區內自然、人文、觀光資源豐富，而觀光事業科的教育理念與核心，是期待將「服務」與「學習」相互結合，讓學生運用課堂所學貢獻社區，同時可透過服務的過程得到啟發及省思，學習課堂中學不到的知識與經驗，強調服務與學習目標同等重要。

另外，觀光事業科也推行外展教育（Outward Bound）採納其精神，鼓勵學生學習不斷探索，認識自身潛能，增強自信心，改善自身形象，克服心理惰性，磨練戰勝困難的毅力，啟發想象力與創造力，提高解決問題的能力。

潘御天說，成立觀光事業科最重要的目標和願景，就是期待能夠把大溪在地的美食、文化、藝術、景色透過網路社群運用、雲端科技整合、外展教育課程、溝通表達訓練、行銷策略規畫、美學教育養成、戶外探索課程、創意思考、活動企劃等，有系統且專業的課程規畫，訓練學生行銷在地的美。

校方表示，除了餐旅職群相關的證照課程規畫，也將和與業界頂尖飯店、遊樂園區、文創民宿、觀光工廠、旅遊農場及特色文化的店舖、餐廳、商家連結，透過課程、活動、服務從中學習實際操作，從在地出發，培育更多觀光人才。

至善高中觀光事業科招生海報亮麗充滿活動，顯示校方用心成立新職科，決心把大溪推向國...
至善高中觀光事業科招生海報亮麗充滿活動，顯示校方用心成立新職科，決心把大溪推向國際。記者鄭國樑／翻攝
分享
善高中今天中午選在大溪老城區第一家合法民宿四季行館宣布成立觀光科。圖／至善高中提...
善高中今天中午選在大溪老城區第一家合法民宿四季行館宣布成立觀光科。圖／至善高中提供
分享
至善高中觀光事業科以「服務學習」、「外展訓練」為核心，融入學校教育結合地方創生理...
至善高中觀光事業科以「服務學習」、「外展訓練」為核心，融入學校教育結合地方創生理念培育人才。圖／至善高中提供
分享

香港民宿
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

新竹林務局迎春天 贈樹苗活動開跑

2019-03-06 10:57

桃園3休區受限特農地 可現有農舍申辦

2019-03-05 23:30

立委批鄭文燦地下化延宕禍首 市府：別為選舉忘了角色

2019-03-05 23:00

苗市大山溝改小涵管？ 居民憂水患 工程叫停

2019-03-05 22:42

藍綠黨內互打包袱重 桃市3、4選區最競爭

2019-03-05 22:24

2020桃園市民進黨立委人選 誰能出線？

2019-03-05 22:21

特農區休閒農場不能做住宿餐飲 農民：這樣玩不下去

2019-03-05 20:53

竹縣消防車達178輛 28輛該汰換卻經費不足卡關

2019-03-05 17:36

紅肉李樹只長葉子 苗栗災害率8成損失逾2千萬

2019-03-05 16:58

居民質疑大山溝變小涵管恐釀災 苗市公所工程喊停

2019-03-05 13:53

南庄老街2.0體驗 桂花巷轉型購物商城

2019-03-05 13:32

寶山與竹科交界被丟廢電線 清潔隊：銅線已被拉出變賣

2019-03-05 12:12

應材文藝季風城9日開跑 蔣勳領軍3講座精彩可期

2019-03-05 08:03

「我不怕苦 只怕賺不到錢」 8年級藕農說出務農心情

2019-03-05 07:55

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00

下週二起苗栗、竹市焚化爐接棒歲修 籲民眾垃圾減量

2019-03-05 15:13
看更多

熱門文章

傲人胸圍正妹烤大香腸 車友暴動揪團到阿里山朝聖

2019-03-05 16:21

「我驕傲VS我丟臉」台南北門路躍上日本雜誌封面引論戰

2019-03-05 23:00

超可愛限定版小雞雨衣送你 雨天來基隆玩有驚喜

2019-03-05 13:36

台北企業主表態衝著韓國瑜 購入上億店面支持高雄發展

2019-03-05 15:23

最美燈會閉幕…大鵬灣賽道現況曝光 網憂後續整潔

2019-03-05 16:03

影／許淑華不當神力女超人 將在內門宋江陣比武招親

2019-03-05 18:07

供水「停要先停，來要晚來」 彰化開鑿伏流水紓解

2019-03-05 17:11

母校從6000變209人 銀行董座捐款助學韓國瑜謝善舉

2019-03-05 18:42

相約浪漫花季 阿里山林鐵推出櫻花主題列車

2019-03-05 12:43

影／新北碧潭水舞8日再現 精采更勝往年

2019-03-05 17:54

紅肉李樹只長葉子 苗栗災害率8成損失逾2千萬

2019-03-05 16:58

全台最美「多良火車站」 3個月暫時不見客！

2019-03-06 09:57

農路整修等到地老天荒 4名台南議員為農民請命籲加速

2019-03-05 14:24

宜蘭四大軌道建設 呂國華：鐵路高架如推不動其他都別談！

2019-03-05 15:04

汐止運動場熄燈延後 晚上跑步更盡興

2019-03-05 20:24

暖冬致恆春半島洋蔥歉收？有蔥農吐槽「能怪天氣？」

2019-03-05 18:40

一窩蜂搶種水果價崩反噬 地方嘆：政治性採購也難救

2019-03-05 20:09

基隆推雨天旅遊 送限量小雞雨衣

2019-03-06 00:04

下週二起苗栗、竹市焚化爐接棒歲修 籲民眾垃圾減量

2019-03-05 15:13

影／骨董老賓士曾是蔣經國禮賓車 感受故總統儉樸精神

2019-03-05 21:49

立委批鄭文燦地下化延宕禍首 市府：別為選舉忘了角色

2019-03-05 23:00

分局長很三八獻心型巧克力 女同事羞：很久沒被告白了

2019-03-05 17:22

居民質疑大山溝變小涵管恐釀災 苗市公所工程喊停

2019-03-05 13:53

攜妻棄百萬年薪種蓮霧 果農：賺到家庭溫暖

2019-03-06 09:12

影／農民搶種太多？ 鳳梨產量過盛價格「不美麗」

2019-03-05 20:02

台南首度研發酪梨籽麵 搶攻東京成新亮點

2019-03-05 15:12

2019內湖草莓季 9日熱情開幕

2019-03-06 07:51

憂心刑事人才斷層 北市警局長與刑警小隊長餐敘

2019-03-05 18:56

糗！北市府民調 九成七市民去年沒參加府前跨年

2019-03-05 17:55

張規翁不隨！翁章梁拍板：世界搏茶會變更時間地點

2019-03-05 15:11

台南市中西區易肇事路段 府連路第一名

2019-03-05 17:57

交通海陸套餐 宜蘭立委参選人李偉華提「二線一港」

2019-03-05 17:51

北市人口創8年新低 補助可提高生育率？ 柯文哲：呷卡歹

2019-03-06 00:39

特農區休閒農場不能做住宿餐飲 農民：這樣玩不下去

2019-03-05 20:53

連三天進殯儀館上班 屏東市長林協松：不怕啦

2019-03-05 16:27

芭比娃娃60歲了 你知道她在泰山誕生嗎？

2019-03-05 12:33

舊衣物掛門口又舊又臭 家扶：請給家扶兒溫暖與尊重

2019-03-05 14:23

嗑沙琪瑪、秀傷口 潘孟安夜開直播曝燈會秘辛

2019-03-06 08:57

台中老人健保補助拚7月1日實施 綠喊讚藍擔心

2019-03-05 19:38

彰化喬友大樓浴火重生？輕旅館及美食百貨整裝待發

2019-03-06 08:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top