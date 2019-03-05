立委批鄭文燦地下化延宕禍首 市府：別為選舉忘了角色

2019-03-05 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



立委吳志揚今在立法院指出，桃園市長鄭文燦上任後，把中央核定的鐵路高架化，硬改為鐵路地下化，讓中壢車站改建遙遙無期，甚至讓機場捷運A22老街溪站與A23中壢站受到延宕，痛批鄭文燦要負起政治責任。

對此桃園市新聞處長詹賀舜反駁，吳志揚擔任縣長期間，交通部就已經宣布高架化延宕40個月，又未編列102億元的高架化配合款，現在反過來把阻礙城市發展的責任推到鄭文燦身上，非常不公道，詹賀舜提醒吳志揚，鐵路高架化是在他縣長任內延宕在先，別為了選舉而忘了自己的角色。

詹賀舜指出，鄭市長上任後推動鐵路地下化政策，獲得民意高度支持，交通部在106年核定桃園鐵路地下化可行性報告，隔年機捷A23站修正計畫確定與鐵路地下化共構，另外在機捷延伸線工程，市府已與中央協調，訂出A22老街溪站於110年通車、A23中壢車站115年通車目標，並獲得交通部鐵道局同意。他強調，地下化後解決空間、交通問題，活化土地帶動沿線車站翻轉。