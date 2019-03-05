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立委批鄭文燦地下化延宕禍首 市府：別為選舉忘了角色

2019-03-05 23:00聯合報 記者林育瑩╱即時報導

立委吳志揚今在立法院指出，桃園市長鄭文燦上任後，把中央核定的鐵路高架化，硬改為鐵路地下化，讓中壢車站改建遙遙無期，甚至讓機場捷運A22老街溪站與A23中壢站受到延宕，痛批鄭文燦要負起政治責任。

對此桃園市新聞處長詹賀舜反駁，吳志揚擔任縣長期間，交通部就已經宣布高架化延宕40個月，又未編列102億元的高架化配合款，現在反過來把阻礙城市發展的責任推到鄭文燦身上，非常不公道，詹賀舜提醒吳志揚，鐵路高架化是在他縣長任內延宕在先，別為了選舉而忘了自己的角色。

詹賀舜指出，鄭市長上任後推動鐵路地下化政策，獲得民意高度支持，交通部在106年核定桃園鐵路地下化可行性報告，隔年機捷A23站修正計畫確定與鐵路地下化共構，另外在機捷延伸線工程，市府已與中央協調，訂出A22老街溪站於110年通車、A23中壢車站115年通車目標，並獲得交通部鐵道局同意。他強調，地下化後解決空間、交通問題，活化土地帶動沿線車站翻轉。

詹賀舜說，機場捷運A22到A23站機電標流標11次，時任交通部長陳建宇及賀陳旦都為此飛到德國西門子總部，希望他們進場投標。捷運工程是由高鐵局主責，詹賀舜批吳志揚，擔任立委不但沒有協助、督促與監督，也沒有付出心力，反而把責任歸咎鄭文燦，並反問吳志揚是不是忘了自己當立委？

立委吳志揚批桃園鐵路地下化延宕，桃園市長鄭文燦要負起政治責任，桃園市府反駁，鐵路...
立委吳志揚批桃園鐵路地下化延宕，桃園市長鄭文燦要負起政治責任，桃園市府反駁，鐵路高架化是在他縣長任內延宕在先，別為了選舉而忘了自己的角色。圖／報系資料照
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機場捷運吳志揚鐵路地下化

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