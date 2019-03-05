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特農區休閒農場不能做住宿餐飲 農民：這樣玩不下去

2019-03-05 20:53聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市政府近年大力推動休閒農業區（簡稱休區）拚農業觀光休閒，至今全市成立5大休區，另3大休區通過行政院農委會審查，觀音、大園經營休閒農業農民今天下午說，去年一紙農委會轉內政部的非都市土地使用管制規則，限制休閒農業區的特定農業區土地申辦休閒農場提供住宿、餐飲等設施，將打擊休閒農業區休閒農場經營，「這樣將玩不下去」。

桃園市府農業局表示，這項非都市土地使用管制規則去年3月21日修正生效，規範申辦休閒農場在特定農業區土地，不能做住宿、餐飲、農產加工廠及農產品展示（售）設施，桃園通過的5大休區，觀音蓮花園、大園溪海、大溪月眉3大休區涉及特農區土地申辦休閒農場使用將受限。

該局接到農民反映，多次向中央請示，農委會以保護優良農地為由不放寬，在此規定下，該休區牽涉特農區土地申辦休閒農場做住宿、餐飲等設施，該局審核亦將「不准」。

農委會主管官員表示，這項規則並非新定，主要是台灣優良農地愈來愈少，希望特定農業區土地集中使用農業，保護優良農地，休閒農場申辦住宿、餐飲設施，難以認定是農業生產設施，如在去年321管制規則修正生效前，已提出申請取得農地變更使用，並經農業主管機關同意不受此限，否則在特農區土地規定就是不行。

農委會官員認為，特農區保護優良農業土地，限制用途無法更改，但建議休閒農業區農民，可依據交通部民宿管理辦法申辦，向地方政府觀光機關申請審核，以休閒農業區現有農舍基礎申辦休閒農場，將可在休區休閒農場提供住宿、餐飲等設施。

桃園市大園溪海休閒農業區以草花聞名，大園休區農民礙於特定農業區用地限制住宿、餐飲...
桃園市大園溪海休閒農業區以草花聞名，大園休區農民礙於特定農業區用地限制住宿、餐飲「卡關」，擔心影響休閒農場申辦經營「玩不下去」。記者曾增勳／資料照片
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桃園市觀音蓮花園休閒農業區以蓮花聞名，觀音休區農民礙於特定農業區用地限制住宿、餐...
桃園市觀音蓮花園休閒農業區以蓮花聞名，觀音休區農民礙於特定農業區用地限制住宿、餐飲「卡關」，擔心影響休閒農場申辦經營「玩不下去」。記者曾增勳／資料照片
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農委會農地農民

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