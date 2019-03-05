影／國一女生HPV疫苗 苗栗校園全面開打

2019-03-05 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣衛生局今天起全面為縣內國中一年級女生以公費施打2價人類乳突病毒（HPV）疫苗，防範子宮頸癌發生，全縣國一女生有2310人，其中超過八成家長和學生同意接種，衛生局明年將繼續編列經費，盼更多女性學生受惠。

苗栗縣衛生局指出，衛福部國民健康署為防治子宮頸癌，全面補助107 學年度國一女生免費接種2價HPV疫苗，可預防與HPV-16或HPV-18相關的子宮頸癌病變，臨床實驗防護力可達6至7成。

苗栗衛生局上午在後龍國中舉辦公費HPV疫苗全面開打記者會，同時示範進行第一場的HPV疫苗接種，後龍國中30名國一女生，有26人經學生和家長同意接種。

苗栗副縣長鄧桂菊到場關心學生接種情形，衛生局長張蕊仙、為恭醫院醫師沈國壽說明疫苗效力及預防子宮頸癌資訊，宣布各衛生所3月間將全面進入國中校園替國一女生施打第一劑，暫定9月再打第二劑，每人可省下約6000元疫苗接種費用。

衛生局指出，子宮頸癌是台灣女性10大癌症之一，對縣內女性健康造成威脅，子宮頸癌是病程進展緩慢的疾病，及早採取適當措施，可有效預防子宮頸癌發生；世界衛生組織建議9至14歲女生接種HPV疫苗較有效，縣府曾透過中彰投苗治理平台爭取全面公費施打，國健署今年編列預算為國一女生接種疫苗，期盼每一名女學生都能重視預防子宮頸癌，珍惜健康。

張蕊仙指出，同意接種學生當天由醫師評估身體狀況後，才進行接種；接種後，須在原場地觀察30分鐘，如因體質特別出現發燒、頭暈等不良反應將立即提供妥適處置及治療。

她說，目前已知子宮頸癌致病因子與人類乳突病毒感染有關，可藉由接種疫苗及早預防，但女性平時仍應注意安全性行為、30歲後要定期進行子宮頸抹片篩檢，在癌變前就能診斷治療，才能有效遠離子宮頸癌威脅。