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想體驗原民小米播種到豐收嗎？尖石那羅部落邀您一起來

2019-03-05 17:10聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

每年3月為原住民播種小米的季節，為了復甦過往泰雅族的主食小米，新竹縣那羅休閒農業發展協會今年決定舉辦「小米種植採收趣」活動，具有泰雅族特色的食農教育，從4月播種，到9、10月收成，下田播種、採收以及搗米等，整個過程都讓民眾一同體驗，要讓民眾認識原住民傳統食物。

新竹縣那羅休閒農業發展協會總幹事徐榮偉表示，過去小米是泰雅族的主食，傳統在火耕後開始播種，提升採收率，不過在日治時代，許多部落開始種植水耕稻米，導致種植小米的傳統逐漸消失在山區。

目前雖然有族人零星恢復種植，不過數量不多，為了復甦過往泰雅族的主食小米文化，那羅部落特別闢出2分地大小，在4月13日舉辦播種活動，特別的是活動不僅只有4月，而一直延續到小米豐收季節的9月及10月。

徐榮偉說，小米用途多元，不少族人釀的酒都以小米作為原料，若採收的量夠多，則希望可以釀成貨真價實、純釀的小米酒。另外，現在正夯的小米甜甜圈，未來也將請那羅部落山樂林餐廳的廚師研發，讓民眾一起品嘗更多不同形式的小米美食。

下個月即將登場的小米播種活動，邀請民眾到山區參加，不僅體驗小米播種、品嘗泰雅風味餐，還能順便走訪鄰近那羅的青蛙石步道。徐榮偉說，這麼具有泰雅族特色的食農教育活動，希望民眾一同參與，共同品嘗豐收的滋味，體驗「在小米田間吃小米」。

每年3月為原住民播種小米的季節，為了復甦過往泰雅族的主食小米，新竹縣那羅休閒農業...
每年3月為原住民播種小米的季節，為了復甦過往泰雅族的主食小米，新竹縣那羅休閒農業發展協會今年決定舉辦「小米種植採收趣」活動。圖／聯合報系資料照片
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泰雅族食農教育新竹

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