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下週二起苗栗、竹市焚化爐接棒歲修 籲民眾垃圾減量

2019-03-05 15:13聯合報 記者郭政芬╱即時報導

受委託代處理新竹縣垃圾的新竹市焚化廠及苗栗縣焚化廠，將於下週二開始進行歲修，其中每日的允許量將從190公噸減到最低時70公噸，一直到5月中旬之後才恢復一日250公噸的處理量，恐導致竹縣垃圾再度堆置。縣長楊文科今天於主管會報特別呼籲，希望民眾能共體時艱做好垃圾分類及垃圾減量。

新竹縣每日產生的垃圾量約235噸，苗栗將從3月12日到3月31日開始進行歲修，竹市則從4月7日到5月2日，環保代理局長羅仕臣今天指出，因應歲修前準備及啟爐後運轉，從2月18日起，兩座焚化爐的進廠允許量調整。

鑑於每年環保局有二次歲修、陣痛頻繁，且新竹市焚化廠預計在111年除役進行整建，屆時垃圾去化將面臨更嚴峻的壓力，楊文科也在現場指示，希望環保局能研究興建廢棄物設施的可行性。

羅仕臣表示，去年爭取環保署428萬補助進行多元垃圾處理規劃，原本處理方式的標的設定在生物機械處理技術，現在將爭取中央支持，增加高效能熱處理技術方式，審慎評估竹縣最佳垃圾去化處理，並建自本縣廢棄物處理設施，以達自主管理目標。

垃圾清除處理需做通盤考量，也需要民眾、鄉鎮市公所與縣政府、環保局通力合作，除了力行前端源頭減量，如自備隨身杯、環保筷、手帕及購物袋；少喝瓶裝水及少用一次即丟商品，當然也要做好資源回收工作，新竹縣的垃圾量才有下降空間，才是真正化除垃圾處理危機最佳方案。

受委託代處理新竹縣垃圾的新竹市焚化廠及苗栗縣焚化廠，將於下週二開始進行歲修，其中...
受委託代處理新竹縣垃圾的新竹市焚化廠及苗栗縣焚化廠，將於下週二開始進行歲修，其中每日的允許量將從190公噸減到最低時70公噸，恐導致竹縣垃圾再度堆置。圖為本報資料照。
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新竹楊文科廢棄物

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