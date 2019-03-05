下週二起苗栗、竹市焚化爐接棒歲修 籲民眾垃圾減量

2019-03-05 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



受委託代處理新竹縣垃圾的新竹市焚化廠及苗栗縣焚化廠，將於下週二開始進行歲修，其中每日的允許量將從190公噸減到最低時70公噸，一直到5月中旬之後才恢復一日250公噸的處理量，恐導致竹縣垃圾再度堆置。縣長楊文科今天於主管會報特別呼籲，希望民眾能共體時艱做好垃圾分類及垃圾減量。

新竹縣每日產生的垃圾量約235噸，苗栗將從3月12日到3月31日開始進行歲修，竹市則從4月7日到5月2日，環保代理局長羅仕臣今天指出，因應歲修前準備及啟爐後運轉，從2月18日起，兩座焚化爐的進廠允許量調整。

鑑於每年環保局有二次歲修、陣痛頻繁，且新竹市焚化廠預計在111年除役進行整建，屆時垃圾去化將面臨更嚴峻的壓力，楊文科也在現場指示，希望環保局能研究興建廢棄物設施的可行性。

羅仕臣表示，去年爭取環保署428萬補助進行多元垃圾處理規劃，原本處理方式的標的設定在生物機械處理技術，現在將爭取中央支持，增加高效能熱處理技術方式，審慎評估竹縣最佳垃圾去化處理，並建自本縣廢棄物處理設施，以達自主管理目標。