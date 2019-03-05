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寶山與竹科交界被丟廢電線 清潔隊：銅線已被拉出變賣

2019-03-05 12:12聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

最近有民眾向新竹縣寶山鄉公所反映，寶山鄉園區二路大馬路旁，遭人惡意棄置好幾袋工業廢電線，而電線裡的銅線都已不見，清潔隊懷疑是不肖外包廠商將銅線拉出變賣，再將不值錢的外層管線隨意丟在草叢。

寶山鄉園區二路鄰近科學園區，位處新竹縣市與園區交界，雖然車流量大，但因這200公尺長的路段沒有裝設監視器，讓偷倒者心存僥倖。

寶山鄉公所清潔隊長徐旭輝表示，現場除了有被丟棄的工業廢電線外，還有冷氣排風管等一些民生垃圾，被丟棄的電線裡頭的銅線已消失，懷疑是不肖外包廠商，將銅線拉出變賣，留下外層管線隨意丟棄。

由於此路段位於交界處，責任歸屬難判定，目前清潔隊已與園區管理局及環保局聯繫，將盡快到現場查勘，看看能否從現場的廢棄物中找到業者的相關資料。鄉公所則表示，未來要請園區認養路段，安裝監視器，並請警方加強巡邏，防止偷倒事件再次發生。

新竹縣環保局表示，以過去大多數的偷倒廢棄物事件來判斷，可能是偷倒者向廠商收費代為處理廢棄物，但為了便宜行事，就隨意找沒有監視器的路段棄置。

環保局也提醒民眾，如果只是一般民眾自家產生的1、2包廢棄物，可交給當地清潔隊處理，若違法亂倒，依廢棄物清理法可處1200元以上、6000元以下罰鍰。

若業者有營利行為，未領有廢棄物清除、處理許可文件而亂倒事業廢棄物，則可處1年以上、5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金。

寶山鄉園區二路大馬路旁，遭人惡意棄置好幾袋工業廢電線，而電線裡的銅線都已不見。圖...
寶山鄉園區二路大馬路旁，遭人惡意棄置好幾袋工業廢電線，而電線裡的銅線都已不見。圖／讀者提供
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廢棄物新竹認養

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