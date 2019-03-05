苗栗高接梨穗旱損救助 每公頃6萬元

2019-03-05 11:32 中央社 苗栗縣5日電



今年暖冬、少雨，造成農業災害，苗栗縣政府農業處今天指出，高接梨穗受害嚴重，經農委會核定，每公頃現金救助金額新台幣6萬元，申報日期至13日止。

農業處長陳錦俊表示，今年1至2月，因氣候異常，暖冬雨水量少，導致嫁接梨穗存活率不高，經各鄉鎮市公所查報災情統計，截至3日止，苗栗縣高接梨穗受害面積達704公頃，全縣農業損失更超過4534萬元，已達單項農作物農業天然災害現金救助辦理門檻。

農業處指出，依行政院農業委員會公告及農業天然災害救助辦法，救助對象為實際從事農、林、漁、牧生產之自然人，申請救助項目損失率達20%以上，依救助額度標準予以救助；損失率未達20%，不予救助。同產季同項農產品以救助1次為限。

農業處表示，針對高接梨穗部分，已核定現金救助每公頃6萬元，受災農民可攜帶土地權狀或最近3個月內土地謄本、土地租約書、農會存摺帳戶、身分證、印章等相關文件，前往土地所在地之鄉鎮市公所申請，申報期限從即日起至13日止，提醒農民若逾期將不予受理。

此外，大湖、泰安地區種植約300多公頃紅肉李樹，也疑因暖冬氣候影響，造成無法開花，農民恐怕血本無歸，農業處、行政院農業委員會苗栗區農業改良場與鄉公所人員，今天再次會勘，待判定受損原因，將再為果農申請天然災害救助。