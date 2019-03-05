應材文藝季風城9日開跑 蔣勳領軍3講座精彩可期

2019-03-05 08:03 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



連續舉辦19年「台灣應用材料文藝季系列講座」3月盛大登場， 蔣勳先行領軍於新竹縣文化局舉行3場美學講座，精彩暢談《東西方美學經典—身體的自由與幻化》。活動邀請國內4位大師級藝文名家，橫跨新北、新竹、台中、台南4個縣市辦理13場公益講座。

台灣應用材料公司台灣區總裁余定陸表示，文化與美學的累積，要由時間來砌成，19年以來舉辦文藝季，透過大師講座展現藝文不同多元風貌，藉由藝術與文化為社會做正面貢獻，及對人文的深層關懷，讓人的生活更豐富。

蔣勳說，美學的累積是需要時間的，台灣應用材料公司能舉辦那麼多年文藝季，實屬不易，曲高不應和寡，歡迎年輕朋友前來參與，感受文藝。

文化局長李猶龍感謝台灣應用材料公司連續多年舉辦文藝活動，與縣長楊文科立志打造竹縣成文化科技智慧城，「文科合一」目標切合。

蔣勳於文化局演藝廳《東西方美學經典—身體的自由與幻化》3場美學講座，3月9日「莊子逍遙遊東西」、16日「神話中身體轉化的渴望」、23日 「 莊子齊物論」。

四月邢子青於新竹清大演說《趁著文學的翅膀》音樂講座，文學與音樂的曼妙結合。五月城市講座，則由王浩一於清大場及成大場談「晉升之路的花非花」，從《易經》晉、升兩個卦名開始破題；壓軸則由最具權威的台灣傳統建築研究家李乾朗於清大場及成大場主講「一座消失的關西客家民宅～法國建築師筆下的三合院」，以實例分享東西方建築視角下的客家民宅文化。