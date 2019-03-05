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「我不怕苦 只怕賺不到錢」 8年級藕農說出務農心情

2019-03-05 07:55聯合報 記者謝恩得╱即時報導

夏天挖蓮藕曬大太陽，冬天受冰寒，22歲的凱凱笑說「怕辛苦要做什麼！」。圖／彭家如...
夏天挖蓮藕曬大太陽，冬天受冰寒，22歲的凱凱笑說「怕辛苦要做什麼！」。圖／彭家如提供
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導演賴麗君返鄉拍攝的嘉義二部曲「老鷹之手」紀錄片，拍片艱辛且經費募集不易，不斷發掘家鄉種蓮藕和農民的故事，最近她拍攝民雄鄉山中村牛斗山最年輕藕農22歲的「凱凱」，15歲時就在各工地打拚，他說「我能靠自己雙手賺錢，這樣就很好了！」

凱凱已經出社會工作7年，賴麗君提到，許多青少年享受無憂無慮的日子，凱凱15歲就在各處工地工作，提早長大、提早承受經濟壓力、提早面對生命的悲歡離合。

前年他開始跟著牛斗山青農阿全學習當挖蓮藕師傅，偶而到桃園或苗栗一帶幫人家挖蓮藕，夏天必須忍受高溫40度大太陽，冬天則是不到10度如泡進冰塊。

賴麗君說，凱凱不怕辛苦，反而很感謝阿全夫婦提供工作機會，因為他可以回到家鄉，有個安穩的生活，不用再一直跟著工地師傅四處流浪。他跟賴麗君說，「怕辛苦要做什麼！我不怕苦，只怕賺不到錢生活！」

有人提起傳承蓮藕老產業看起來這麼辛苦，會不會把年輕人嚇跑？賴麗君和「老鷹之手」另一名導演彭家如說，凱凱就是最佳的回答，年輕藕農師傅收入還勝過待工廠的上班族。

他們說，希望藉由「老鷹之手」紀錄片，為曾經興盛一時的牛斗山蓮藕重新打出知名度，讓大家了解近百年產業的歷史和現況，進而帶動蓮藕的飲食文化並刺激市場。

紀錄片農民青農

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