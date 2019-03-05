親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

頂社國小與百年土地廟共存 罕見「校中廟」成地方特色

2019-03-05 07:30聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市土地廟特別多，蘆竹區頂社國小屬偏遠小學校，卻有一間超過150年歷史的土地廟，「校中廟」十分罕見，頂社國小校長陳慶安說，該土地廟在學校興建之前就存在，「校中廟」早為師生、居民視為一體，近日該廟重建安座，校方將安排廟內壁畫、雕塑解說教學，讓學生具體了解在地文化特色。

位於頂社小的坑子福德祠，因為年久失修危險，地方耆老擔心學生安全，去年展開第3次重建，並在上月底完成安座慶典，根據該校保存「清同治戊辰年（1868年）重修石牌」考證，土地廟歷史超過150 年，而後地方耆老捐地興辦頂社國小，建校至今58年。

「先有土地廟、而後才有學校」，坑子里長游象益說，該土地廟有100多年歷史，頂社國小建校才50幾年，先有廟、後有校，「校中廟」是地方特色，極具在地文化特色和意義。

陳慶安表示，該校全校學生35人，弱勢、隔代教養孩子居多，因應當地居民進出土地廟燒香拜拜，該校不設門禁，師生與居民進出一體，維護學生安全，方便隔代教養的祖父母接送孩子，「校中廟」也是該校與土公廟共存共榮的特色。

尤其土地廟是民間信仰，該廟重建完成的廟宇雕塑、壁畫，具有教忠教孝故事，值得學生認識了解。陳慶安說，校方已請這次重建廟宇師傅向學生解說壁畫、雕塑由來，讓學生具體了解該校土地廟的文化意義，校方亦將在一旁將設樂齡中心，讓老人家到校接孫子，亦可充實生活內容。

桃園市蘆竹區頂社國小小校，卻有一間一百多年土地廟，「校中廟」成為在地特色。記者曾...
桃園市蘆竹區頂社國小小校，卻有一間一百多年土地廟，「校中廟」成為在地特色。記者曾增勳／攝影
分享
桃園市蘆竹區頂社國小有一間一百多年土地廟，至今留有清同治戊辰年重修的石牌證明，「...
桃園市蘆竹區頂社國小有一間一百多年土地廟，至今留有清同治戊辰年重修的石牌證明，「校中廟」成為在地特色。記者曾增勳／攝影
分享
桃園市蘆竹區頂社國小小校，卻有一間一百多年土地廟（見圖），「校中廟」成為在地特色...
桃園市蘆竹區頂社國小小校，卻有一間一百多年土地廟（見圖），「校中廟」成為在地特色。記者曾增勳／攝影
分享

壁畫隔代教養民間信仰

相關新聞

中油鐵砧山礦場偷漏油汙半個月 通霄人抗議

2019-03-05 00:08

「我不怕苦，只怕賺不到錢」 8年級藕農說出務農心情

2019-03-05 07:55

廢土石人造山高數十米 關西民眾怕採礦導致崩塌

2019-03-05 00:47

關西復礦開說明會 居民高喊反對

2019-03-05 00:43

環署證實 鐵砧山礦場廢油水洩漏5千公升

2019-03-05 00:16

開車如演玩命關頭 竹市台15線6月起重鋪

2019-03-04 23:58

立院內政委員會考察竹縣 楊文科為三大開發案請命

2019-03-04 20:03

新人辦婚宴不浪費 搶救剩食送愛心

2019-03-04 11:56

苗栗茶復興加入客家母親花元素 種茶製茶賞茶一條龍

2019-03-04 11:49

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00

今晚起大新竹地區一階段限水 竹市府呼籲共體時艱

2019-03-04 17:59

西部復礦首起案例今二階環評 關西居民齊反對

2019-03-04 15:54

打破性別歧視 微電影「大大的勇氣」桃市府首映宣傳

2019-03-04 12:25
看更多

熱門文章

錯過屏東台灣燈會別哭！6款美燈仍將佇立國境之南

2019-03-04 08:50

防害蟲收購荔枝椿象卵片 埔鹽鄉有人1600元輕鬆入袋

2019-03-04 18:48

彰化放棄辦台灣燈會 網民開罵議員也不滿

2019-03-04 19:39

柯文哲說台北不能路跑 新北觀旅局長：來新北跑

2019-03-04 11:50

高雄市觀光局又出新招 旗津辦「滿月趴」

2019-03-04 11:28

「台南山手線」電動公車上路 前3個月持市民卡免費

2019-03-04 12:45

減產3至5成！暖冬蒜頭長不大 雲林農民可申請現金救助

2019-03-04 13:11

影╱台灣阿嬤太強了 2人打破疊杯世界紀錄

2019-03-04 16:39

LOVE串成「高」字 高雄官方LINE新logo讓人戀愛了

2019-03-04 12:46

放棄辦台灣燈會 彰化縣長王惠美：考量時間財政問題

2019-03-04 15:51

高雄觀光發大財 她玩四天後發現「進步空間」

2019-03-04 13:38

韓流後生意爆棚遭檢舉？郭家肉粽：8月起開發票

2019-03-04 11:05

后里泰安櫻花季剛結束 大雨打亂櫻花鑑賞期

2019-03-04 09:10

阿里山賞花出現「白牌車」 監理所攔查開罰

2019-03-04 09:11

燈會曾遭看衰 潘孟安：庄腳囝仔埋頭苦幹終被看見

2019-03-04 11:46

今晚起大新竹地區一階段限水 竹市府呼籲共體時艱

2019-03-04 17:59

Intel無人機空中秀太美 潘孟安：明年全中運可望再見

2019-03-04 12:24

簡化官方通報表 新北診所自訂10通報項目護婦幼

2019-03-04 11:06

宜蘭清水地熱連假遊客大爆棚 網友分析原因超中肯

2019-03-04 07:37

傳承200多年白杞寮遶境 空拍出現小台灣

2019-03-04 12:08

花蓮市每學期5000元幼兒津貼將停！欲申請家長腳步要快

2019-03-04 17:54

高雄率全台之先辦滿月趴 觀光局長犧牲色相扮狼

2019-03-04 21:38

燈會才閉幕凌晨即撤燈 復原大鵬灣舊觀約花一周

2019-03-04 17:55

Intel無人機秀太紅 可望明年屏東再表演

2019-03-04 17:29

台南善化草莓園遭「暖冬與韓流」夾擊？ 遊客暴減一半

2019-03-04 16:02

搶救低生育率 台北市「祝妳好孕」再加碼

2019-03-04 10:56

新雙龍景觀吊橋動工中 全國最長跨行人橋夏天可完工

2019-03-04 15:51

減煤拆機組電力缺口大？ 中市府：台中人用肺發電不公平

2019-03-04 16:41

李克承故居 連新竹人都鮮少知的巷弄祕境

2019-03-04 09:08

玉山星空音樂會生變 馬彼得：今年不玩了

2019-03-04 15:17

西部復礦首起案例今二階環評 關西居民齊反對

2019-03-04 15:54

92歲阿嬤競技疊杯破世界紀錄 可惜遭判失格

2019-03-04 22:14

養牛種菜的學生才華被激發 虎農首場藝展驚艷全場

2019-03-04 20:05

南美館獲3000萬畫作捐贈 他透漏捐贈原因

2019-03-04 15:48

鐵路地下化後交通仍受阻 鳳山站周邊道路整頓

2019-03-04 12:33

雲林女力大爆發 張麗善邀女縣民一同慶祝婦女節

2019-03-04 13:34

一次看完200多種蘭花新品種 買家心動了

2019-03-04 16:45

雲林家扶發起捐豬興學 豬年開春就忙著「殺豬」助學

2019-03-04 17:55

首度施政報告 王惠美：鐵路高架化爭取中央補助執行

2019-03-04 17:54

新人辦婚宴不浪費 搶救剩食送愛心

2019-03-04 11:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top