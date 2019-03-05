頂社國小與百年土地廟共存 罕見「校中廟」成地方特色

2019-03-05 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市土地廟特別多，蘆竹區頂社國小屬偏遠小學校，卻有一間超過150年歷史的土地廟，「校中廟」十分罕見，頂社國小校長陳慶安說，該土地廟在學校興建之前就存在，「校中廟」早為師生、居民視為一體，近日該廟重建安座，校方將安排廟內壁畫、雕塑解說教學，讓學生具體了解在地文化特色。

位於頂社小的坑子福德祠，因為年久失修危險，地方耆老擔心學生安全，去年展開第3次重建，並在上月底完成安座慶典，根據該校保存「清同治戊辰年（1868年）重修石牌」考證，土地廟歷史超過150 年，而後地方耆老捐地興辦頂社國小，建校至今58年。

「先有土地廟、而後才有學校」，坑子里長游象益說，該土地廟有100多年歷史，頂社國小建校才50幾年，先有廟、後有校，「校中廟」是地方特色，極具在地文化特色和意義。

陳慶安表示，該校全校學生35人，弱勢、隔代教養孩子居多，因應當地居民進出土地廟燒香拜拜，該校不設門禁，師生與居民進出一體，維護學生安全，方便隔代教養的祖父母接送孩子，「校中廟」也是該校與土公廟共存共榮的特色。