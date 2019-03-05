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關西復礦開說明會 居民高喊反對

2019-03-05 00:43聯合報 記者郭政芬／新竹報導

新竹縣關西復礦案昨天進行礦場二階環評前說明會，民眾表達反對立場。 記者郭政芬／攝...
新竹縣關西復礦案昨天進行礦場二階環評前說明會，民眾表達反對立場。 記者郭政芬／攝影
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新竹縣關西復礦案是西部復礦首起案例，昨天進行二階環評前說明會，針對羅慶仁、羅慶江兩案將在關西山區重新開採，在地民眾憂心生態、空汙、水質等環境破壞，表達反對立場。新陽工程顧問公司強調現今爆破開採技術進步，可解決飛石、噪音和振動疑慮，這次蒐集地方正反的意見，提供給中央審查時參考。

羅慶仁、羅慶江2人所擁有的礦權，礦業用地總面積為46公頃，實際開發面積25公頃，預計年產134萬公噸的石灰石。申請開發業者昨天在金山、玉山兩里召開公開說明會。指出礦場採掘後會形成內凹地形，且申請區不是在地質敏感區，作業和復育同時並行。

玉山里居民曾前朗表示，當年採礦造成水中懸浮固體太多，魚群死亡，水稻都受影響，附近曾發生大規模的崩塌。玉山里再過去就是橫山內灣、和尖石地區，有土石流潛勢溪流，資料卻未提出，且沒關注周邊保育類、珍稀類的野生動物，「這樣的調查對居民來說是很大的傷害」。

社區工作者葉日嘉說「開採真的很荒謬」，新竹被列為酸雨全國排名第二，關西若要復礦，未來恐還有兩座電廠，將造成關西更大的汙染。

受委託規劃的新陽工程顧問公司董事長蔡穗回應，生產的礦石將賣給營造廠、水泥廠，符合「就地開採、就地使用」的節能減碳政策，國內的水泥原料進口大於出口，僅少量是國內自產，開採有其必要性。

蔡穗說，因應鄉親對於開發區邊界距離聚落太近的疑慮，礦場已從原來相距100公尺遠退縮到290公尺外，且因礦場採掘後會形成內凹地形，採礦場周邊又設計有15公尺以上的緩衝帶或隔離綠帶，放流口會設砂過濾設施處理，「放流口沒問題，下游就會沒問題。」

新竹開發區

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