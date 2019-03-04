立院內政委員會考察竹縣 楊文科為三大開發案請命

2019-03-04 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣長楊文科今天在立法院內政委員會考察新竹縣城鄉發展與基礎建設的座談會中，為發展新竹縣的三支箭(AI智慧園區、璞玉計畫、園區三期)請命，希望內政部長官協助相關都市計劃審議，相關水電、交通、教育、環境品質的提昇，也需要中央協助縮短流程。內政部次長花敬群希望地方整合，承諾中央將與地方政府站在一起，突破長期以來所面臨的困境。

竹縣立委林為洲擔任立院內政委員會召集委員，首場地方座談就選在新竹縣舉辦，讓中央相關部會和縣府、鄉鎮面對面溝通，了解並協助解決地方的問題。

針對竹東客家音樂村案談了一、兩年經費沒下來，客委會副主委楊長鎮回應，希望地方能先說服有意見的人，包括地主和文化工作者，他肯定寶炭窯是好的題材，建議相關題案要有整體思考，以地方創生為導向，讓相關建設能有效使用、活化。

營建署長吳欣修針對各鄉鎮提出的道路改善、污水下水道計畫，表示會與縣府協調分階段核定，有關三支箭所提的重大開發案，希望努力和居民溝通，做好安置和照顧。

關西鎮提出從原住民鄉鎮解編、牛欄河解編；橫山鄉希望串連內灣、大山背、浪漫台三線提整體計畫；並為上了年紀的鄉公所外牆拉皮。尖石鄉則希望圖書館能獲補助裝升降梯，另請中央成立友善有機示範專區，減低農民申請有機認證的負擔。

縣議員杜文中希望建立菁英婦女二度就業平台、營造東興圳。議員張益生則希望正視竹東鎮內原住民人數佔百分之六以上的事實，盼鎮代會能有一席原住民。

縣府綜合發展處長邱俊良簡報，說明新竹縣在交通及產經上的優勢。為改善台1線上下班尖峰時間交通壅塞情形，也建請中央將台1線替代道路(新豐~新竹)新闢工程，納入 「行政院重大建設計畫」。