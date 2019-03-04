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今晚起大新竹地區一階段限水 竹市府呼籲共體時艱

2019-03-04 17:59聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹地區因水情不佳，經濟部災害緊急應變小組日前宣布新竹地區自今起水情燈號由綠燈轉為黃燈，一併實施第一階段減壓供水，新竹市政府今召開抗旱會議，要求各局處及市府轄下機關帶頭節水，市府所屬抗旱公共用井也已提前整備，以備不時之需，同時積極宣導民眾節水觀念，盼在梅雨季來臨前，不需進入影響民生較大的第三階段限水。

截至今天下午4點，寶二水庫水位只有近127公尺，較5年前旱災缺水時的128公尺更低、有效蓄水量剩646萬立方公尺、蓄水率20.5%，為歷年最低，因此目前由桃園石門水庫與苗栗永和山水庫每日共支援大新竹地區15.8萬噸用水，確保目前民生用水無虞。

秘書長陳章賢會中指示各局處需積極執行節水措施及加強民眾宣導，由市政府以身作則，啟動三大節水措施，包括：要求公務機關所屬大樓全面檢視、更換省水龍頭，也請新竹市各單位機關與所屬學校，停止以自來水作為噴水池、澆灌、洗公務車、沖洗外牆及清洗街道水溝等用途，避免不必要浪費。

而目前竹市客雅溪水資源回收中心每日可產出一萬噸回收水，城銷處在公園與植栽澆灌用水已全取自回收水；最後，消防局也表示，運水車已整備完成，必要時隨時可支援送水作業，消防用水也將調整使用回收水。

如市民需回收水作為環境衛生清洗、澆灌花木、及不作食用為原則之回收水使用，可自備裝水容器至水資源回收中心大門口警衛室登記，即可自該中心內南側儲水池免費取水（新竹市香山區大庄里彩虹路99號、連絡電話：03-5400730）。

新竹市政府今召開抗旱會議，要求各局處及市府轄下機關帶頭節水。圖／新竹市府提供
新竹市政府今召開抗旱會議，要求各局處及市府轄下機關帶頭節水。圖／新竹市府提供
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新竹市政府今召開抗旱會議，要求各局處及市府轄下機關帶頭節水。圖／新竹市府提供
新竹市政府今召開抗旱會議，要求各局處及市府轄下機關帶頭節水。圖／新竹市府提供
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新竹石門水庫抗旱

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