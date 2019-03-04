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打破性別歧視 微電影「大大的勇氣」桃市府首映宣傳

2019-03-04 12:25聯合報 記者林育瑩╱即時報導

社會局長王安邦（左二）、大大的勇氣女主角梁舒涵（左三）宣揚桃園市性平辦公室推動的...
社會局長王安邦（左二）、大大的勇氣女主角梁舒涵（左三）宣揚桃園市性平辦公室推動的四大政策理念。記者林育瑩／攝影
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「只要有勇氣、有自信，就可以讓自己受到尊重。」三八婦女節將至，桃園市性平辦公室今日在市府綜合會議廳舉辦微電影「大大的勇氣」首映會，它描述女性在職場遭受歧視、不平等待遇，女主角梁舒涵飾演的「大大」組長與公司主管對性平理念的衝擊，同時喚起女性重視自身權益，桃園市社會局長王安邦表示，希望透過電影生動傳達，讓性別平權得到更多關注。

桃園市社會局長王安邦表示，性平是全市府業務，桃園市政府性平辦公室成立滿3年，落實性別友善、性別平權、保護母性、培養女力等四大政策理念，以及成立新住民中心協助新住民朋友權益。以往傳統認知上，照顧孩子多半是女性，隨著社會變遷，已沒有所謂的性別之分，王安邦以去年勞動部函釋為例，放寬育嬰假、育嬰津貼的請領，家裡有2個以上未滿3歲的孩子，無論父母雙方，都是可以請領的。

王安邦提到，現在女性參加國內外運動職業賽事相當普遍，像他自己喜歡看NBA職籃，後來也有女籃，還有年僅29歲的桃園市體育局長莊佳佳也是女性代表之一，他期盼能透過多元資訊管道，讓台灣社會對性別平等上做的更多、做的更好。

曾拍攝《女兵日記》、《女兵日記女力報到》，桃園性平微電影「大大的勇氣」女主角梁舒涵說，自己在戲中受過嚴格的軍事訓練，鍛鍊出強健的體魄、學會軍事謀生技能，證明女性不輸給男生，或許外界會認為女性在事業、感情、家庭上相對弱勢，不過藉由凸顯女性的戲劇拍攝手法，以正面能量來扭轉女性的地位與價值。今天是她獲邀的第一場性平公益代言活動，希望能以「大大的勇氣」這部電影，讓性平的理念獲得重視。

微電影性平

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