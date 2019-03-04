親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
228連假哪裡玩
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

法院與庶民的歧見：酒駕刑事政策何去何從？

教室裡的頭蓋骨是誰？日本學校「真實人骨模型」事件

苗栗茶復興加入客家母親花元素 種茶製茶賞茶一條龍

2019-03-04 11:49聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗市南勢八甲茶區復興，市農會創造在地品牌「貓裏紅」6年，今年冬天新增景觀主題花，有「客家母親花」之稱的魯冰花，6公頃花海，苗栗縣副縣長鄧桂菊讚嘆美極了，賞花不用到日本、歐洲，打造種茶、製茶、賞茶「一條龍」，人進來、茶賣出去，苗栗賺到錢。

農委會水土保持局、農糧署、苗栗縣政府、苗栗市農會、市公所等單位，今天上午在魯冰花海前啟動「魯冰花季暨苗栗茶產業行銷推廣活動 」，邀民眾3月9日參加魯冰花健行活動，上午8點半在貓裏山公園籃球場集合，健行到花海區，並安排有表演、茶道及美食品嘗等活動，3月10日上午10點在國立聯合大學大學池旁，規畫表演及魯冰花拓印DIY等活動。

苗栗市南勢八甲茶區原本有200多公頃茶園，逐漸沒落到一半，有關單位推動茶復興，農糧署、縣政府都有補助復耕，市農會也打出「貓裏紅」，6年來面積增加15公頃以上，魯冰花是客家母親花，市年試種2年，今年第 3年推出成茶區冬天景觀主題花。

苗栗市農會總幹事謝錦明說，鲁冰學名羽扇豆，別名魯冰、肥草或青仔，英名Lupin，優質綠肥作物，傳統客家農村種在茶樹行間，具耐寒、耐旱特性，含有大量的機質可以改善土壤，根部附有根瘤菌，固氮力超強，花開正是功成身退時，翻進土壤化成土地養分，有如母親無怨無悔為子女付出，被視為「客家母親花」，花季可以持續到3月底4月初。

農委會水土保持局、農糧署、苗栗縣政府、苗栗市農會、市公所等單位，今天在魯冰花海啟...
農委會水土保持局、農糧署、苗栗縣政府、苗栗市農會、市公所等單位，今天在魯冰花海啟動「魯冰花季暨苗栗茶產業行銷推廣活動 」。記者范榮達／攝影
分享
魯冰花間隔茶樹種植，是優良綠肥作物，也被視為客家母親花。記者范榮達／攝影
魯冰花間隔茶樹種植，是優良綠肥作物，也被視為客家母親花。記者范榮達／攝影
分享
苗栗市南勢八甲茶區景觀主題花魯冰花盛開，一片花海季節限定美麗。記者范榮達／攝影
苗栗市南勢八甲茶區景觀主題花魯冰花盛開，一片花海季節限定美麗。記者范榮達／攝影
分享

苗栗縣農糧署農委會

相關新聞

新人辦婚宴不浪費 搶救剩食送愛心

2019-03-04 11:56

桃園市警局長陳國進 推生日假 設關公獎

2019-03-03 23:45

暖冬農損／苗栗高接梨穗獲救助 紅肉李明勘災

2019-03-03 23:37

嘉聯益大量解雇 桃園指違法重罰

2019-03-03 23:34

苗栗7鄉鎮市復育 掩埋場脫胎換骨

2019-03-03 23:29

苗栗3行水區舊垃圾場 頭份燒出民怨 銅鑼、後龍變夯景

2019-03-03 23:19

復興周日賞櫻健走 報名熱烈

2019-03-03 23:04

石門水庫水位續降 阿姆坪薑母島遊艇難靠碼頭

2019-03-03 20:41

影／雪山369山莊下雪10多分鐘 山友好興奮

2019-03-03 20:10

打破慣例 首屆「日語辯論國際世界大賽」在台舉行

2019-03-03 17:06

影／竹圍漁港遊逛FUN玩趣 現撈龍蝦三牙鮮魚正美味

2019-03-03 17:06

量少質佳 竹縣五峰鄉也有優質有機無毒高山茶

2019-03-03 16:43

大自然的鬼斧神工 大樹版雪寶就在新竹市

2019-03-03 16:41

新二代的越南意象 桃園新住民會館即日起開展

2019-03-03 16:40

舊垃圾場兩樣情 頭份這邊悶燒銅鑼後龍變景點

2019-03-03 13:55

中美貿易戰台商回流 鄭文燦允諾協助台商取得用地

2019-03-03 13:29

影／嘉聯益大量解雇434人 桃市勞動局：從重開罰

2019-03-03 13:21

83萬客家人全台最多 鄭文燦邀海外客家鄉親造訪桃園

2019-03-03 09:19

北埔最年輕的村長 從禮儀師轉職村長善用網路群組

2019-03-03 09:08

桃園八德木棉花綻放 棉絮亂飄民怨「衣服不敢晾外面」

2019-03-03 07:27

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00

桃園PM2.5空汙紅害嚴重 竟是鋒面前暖區氣流緩慢

2019-03-03 20:43

暖冬少雨苗栗農損 高接梨穗納入救助

2019-03-03 19:13

新竹降雨不如預期 明起將採取第一階段減壓供水

2019-03-03 16:23
看更多

熱門文章

阿公喪妻後5年足不出戶 這次願逛台灣燈會原因催淚

2019-03-03 16:18

宜蘭清水地熱連假遊客大爆棚 網友分析原因超中肯

2019-03-04 07:37

錯過屏東台灣燈會別哭！6款美燈仍將佇立國境之南

2019-03-04 08:50

影／嘉義下雨了！網友縮時攝影 展現風起雲湧

2019-03-03 16:15

高市府4天火速剷平自立陸橋 316續拆大順陸橋

2019-03-03 20:10

屏東大鵬灣燈會畫下句點 2020台中主辦要再創榮景

2019-03-03 15:28

新竹降雨不如預期 明起將採取第一階段減壓供水

2019-03-03 16:23

影／水果外交 阿蓮蓮霧、大樹鳳梨30貨櫃今天登陸

2019-03-03 19:12

舊垃圾場兩樣情 頭份這邊悶燒銅鑼後龍變景點

2019-03-03 13:55

台南小西門城遷回引討論 事實上這些古蹟都不在原址

2019-03-03 19:42

台南市興建單軌捷運？ 專家認有3缺點

2019-03-03 19:36

2019台灣燈會完美閉幕 台中市接棒2020

2019-03-03 23:06

日月潭水位降3公尺 拉魯島階梯都露出來了

2019-03-03 20:49

影／荒廢的十三層遺址 要打造成世界級光雕藝術

2019-03-03 19:09

新北樹林東昇共融式遊戲主題公園 成功範例將推廣

2019-03-03 18:15

想省錢停車格占一半 結果駕駛損失更慘重

2019-03-03 15:24

鼎泰豐進劍蝦了 基隆胭脂蝦也打進王品

2019-03-03 22:23

韓流後生意爆棚遭檢舉？郭家肉粽：8月起開發票

2019-03-04 11:05

督工樹林生命紀念館 侯友宜要求須符合民眾需求

2019-03-03 18:14

台灣燈會閉幕日吸引152萬 民眾齊喊「我屏東我驕傲」

2019-03-03 23:48

影／麗寶賽車場被居民包圍 要求噪音改善完再營運

2019-03-03 16:18

宣傳爬山好處多 柯P：北市路跑只會吸PM2.5

2019-03-03 13:34

影／空拍機起飛監控花蓮交通 228觀光數遠遜農曆春節

2019-03-03 23:15

雲林縣府前賣仿土雞每隻250元 1600隻2天銷售一空

2019-03-03 14:33

新北搶放話！林佳龍交手侯友宜 臉書釐清衝浪基地共識

2019-03-03 23:27

侯友宜推水湳洞夜間光雕 構想獲林佳龍支持

2019-03-03 19:08

影／雪山369山莊下雪10多分鐘 山友好興奮

2019-03-03 20:10

228假期結束為候補機位 有人選擇睡在機場

2019-03-03 22:47

騎完雙城今爬山體力超鐵 柯P笑：我是有病繼續做

2019-03-03 13:57

阿里山賞花出現「白牌車」 監理所攔查開罰

2019-03-04 09:11

月津港燈節今夜落幕 70萬遊客再創新高璀璨收場

2019-03-03 20:45

不只是高年級實習生 67歲造船資深工程師轉型企業顧問

2019-03-03 20:47

櫻花開後 杉林溪上萬株牡丹接檔

2019-03-03 14:52

林智堅為2021年燈會取經 參觀台灣玻璃館

2019-03-03 20:09

陳滄江競選總部成立 500位鄉親冒雨相挺

2019-03-03 15:17

高雄市觀光局又出新招 旗津辦「滿月趴」

2019-03-04 11:28

玉荷包災情慘 專家建議「紅花」可以這樣處理

2019-03-03 16:23

超夯打卡活動 台南漁光島藝術節又要來了！

2019-03-03 13:36

韓國瑜休養身體 佛光山祈福法會副市長代祈福

2019-03-03 17:34

把握最後機會！新北燈會今閉幕 延長到晚間11點熄燈

2019-03-03 12:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top