苗栗茶復興加入客家母親花元素 種茶製茶賞茶一條龍

2019-03-04 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗市南勢八甲茶區復興，市農會創造在地品牌「貓裏紅」6年，今年冬天新增景觀主題花，有「客家母親花」之稱的魯冰花，6公頃花海，苗栗縣副縣長鄧桂菊讚嘆美極了，賞花不用到日本、歐洲，打造種茶、製茶、賞茶「一條龍」，人進來、茶賣出去，苗栗賺到錢。

農委會水土保持局、農糧署、苗栗縣政府、苗栗市農會、市公所等單位，今天上午在魯冰花海前啟動「魯冰花季暨苗栗茶產業行銷推廣活動 」，邀民眾3月9日參加魯冰花健行活動，上午8點半在貓裏山公園籃球場集合，健行到花海區，並安排有表演、茶道及美食品嘗等活動，3月10日上午10點在國立聯合大學大學池旁，規畫表演及魯冰花拓印DIY等活動。

苗栗市南勢八甲茶區原本有200多公頃茶園，逐漸沒落到一半，有關單位推動茶復興，農糧署、縣政府都有補助復耕，市農會也打出「貓裏紅」，6年來面積增加15公頃以上，魯冰花是客家母親花，市年試種2年，今年第 3年推出成茶區冬天景觀主題花。