這家醫院每周至少80門診標示 我會說客語

2019-03-03 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



上醫院就診也可以很客家，桃園市聯新國際醫院（原名壢新醫院）超過30位客語主治醫師，每周提供至少80個友善客語門診，遍及內科、外科、家醫科、小兒科、婦產科、老年整合照護、重症醫學等科別，同時標示「我會說客語」友善門診標牌，讓不同年齡層與性別的病患，能夠直接用客語跟醫師對談，大幅提升醫療品質。

桃園市政府客家事務局為了讓更多人認識客家文化，日前與聯新國際醫院舉辦「客家文化周系列活動」，同時公布聯新醫院門診客語服務資訊受好評。

客家局表示，客家文化一直是台灣多元文化中重要的一環，桃園市擁有近85萬客家人口，是全台客家人最多的城市，這次和聯新國際醫院合作舉辦文化周，在醫院門診大樓藝文空間布置和展出多項主題，包括客語醫師白袍加冕、客語友善門診宣傳、「醫院有愛．客語無礙」新書發表、昔時客庄老照片展及天穿日穿耳洞等。

活動還請民眾寫下祈福語，張貼在祈福牆上，祈求闔家平安、身體健康，透過活動強力推廣客家文化。聯新國際醫院院長黃忠智表示，醫院每天病患、家屬來來往往，除了是一個就醫場合，只要妥善規畫，也是一個利於客家文化傳承與發揚的地點。

院方因此努力推廣客語，營造客語友善就醫環境，除了電梯樓層、電話語音系統及廣播系統都提供客語播音服務，提高客語在公共區域的能見度，也鼓勵所有醫師、護理人員以及行政同仁學習基本溝通客語、參與客語認證，並編輯「醫院有愛、客語無礙」的新書，營造客語無障礙的就醫空間。

客家事務局表示，聯新國際醫院在南桃園客家重點區域，院方設立客家文化推廣委員會，長期致力推展客家文化不遺餘力，以打造全國最具客家特色的醫院為使命。今年首度規畫客語友善門診服務，增進醫護人員與病患之間的溝通與信賴關係，更安排客家周活動，可作為醫院的表率。

客家局希望能有更多位於客庄，和較多客家鄉親聚集區域的醫療院所及機關，在日常推動的業務中增加客語諮詢、溝通服務及推廣藝術文化，擴大營造客語友善環境，強化提升整體服務品質。