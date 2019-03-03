親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
228連假哪裡玩
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

特斯拉才開5天就腰斬售價 車主怒衝門市掛白布條抗議

中壢中平商圈石頭里彩繪 「石頭禮」為土地公慶生

2019-03-03 21:11聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市中壢火車站前中平商圈舊地名為「石頭庄」，現在編制石頭里以熱鬧的商業活動和多元文化發展成為特色。中平商圈發展協會理事長同、石頭里里長劉柏成今天在伯公（客家話「土地公」的意思）生日前夕，提供300顆石頭與畫具水彩，由老師帶著里民、來賓在徒步區熱鬧參加「伯公帶福來 彩繪石頭禮」活動，手繪自己專屬的開運伯公石。

劉柏成表示，過去沒有土地公像，便以石頭為代表，因此，中平商圈連年以石頭彩繪伯公的文創方式慶祝土地公聖誕，別具創意與意義，也藉此讓年輕人瞭解土地公信仰

中平商圈有「小西門町」的封號常辦活動，近年來商圈協會常態募集物資捐助弱勢、營造街區裝置藝術、推動無障礙騎樓整平、高校系列等活動引發熱烈回響，日前還成功舉行手繪春聯與元宵燈籠約繪。

今天再舉辦彩繪石頭伯公活動超過300人透過網路報名，民眾拿著畫筆及豐富色彩的顏料，在石頭上構圖彩繪象徵祝福的各式圖樣，有人畫出土地公慈祥的容貌，有人畫出家鄉風景，也有人畫出父親的形象，備感溫馨。

劉柏成說，中壢火站前是歷史豐富且文化多元的商圈，近年來致力於推動各項公益與藝文活動，希望為地方發展及文化傳揚盡一份心力，帶來更多生機與活力，並透過多元信仰為地方帶來喜樂與祥和。立法委員吳志揚、市議員彭俊豪、桃園市經發局副局長黃穗鵬等人都出席活動，並祝福所有往來或生活在石頭里與中平商圈的民眾，平安吉祥。

市議員彭俊豪（右2起）、石頭里里長劉柏成、立法委員吳志揚等人參加彩繪活動。圖／石...
市議員彭俊豪（右2起）、石頭里里長劉柏成、立法委員吳志揚等人參加彩繪活動。圖／石頭里里長劉柏成提供
分享
每個人彩繪的伯公表情很有創意也生動。圖／石頭里里長劉柏成提供
每個人彩繪的伯公表情很有創意也生動。圖／石頭里里長劉柏成提供
分享
小朋友參加彩繪伯公活動不但能表現創意，也能了解伯公文化。圖／石頭里里長劉柏成提供
小朋友參加彩繪伯公活動不但能表現創意，也能了解伯公文化。圖／石頭里里長劉柏成提供
分享

土地公信仰西門町
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

桃園PM2.5空汙紅害嚴重 竟是鋒面前暖區氣流緩慢

2019-03-03 20:43

石門水庫水位續降 阿姆坪薑母島遊艇難靠碼頭

2019-03-03 20:41

暖冬少雨苗栗農損 高接梨穗納入救助

2019-03-03 19:13

量少質佳 竹縣五峰鄉也有優質有機無毒高山茶

2019-03-03 16:43

新竹降雨不如預期 明起將採取第一階段減壓供水

2019-03-03 16:23

舊垃圾場兩樣情 頭份這邊悶燒銅鑼後龍變景點

2019-03-03 13:55

中美貿易戰台商回流 鄭文燦允諾協助台商取得用地

2019-03-03 13:29

影／嘉聯益大量解雇434人 桃市勞動局：從重開罰

2019-03-03 13:21

83萬客家人全台最多 鄭文燦邀海外客家鄉親造訪桃園

2019-03-03 09:19

北埔最年輕的村長 從禮儀師轉職村長善用網路群組

2019-03-03 09:08

桃園八德木棉花綻放 棉絮亂飄民怨「衣服不敢晾外面」

2019-03-03 07:27

竹市櫻花 怒放迎賓

2019-03-02 23:36

關懷獨居長輩 醫院推愛心送餐

2019-03-02 23:36

跌倒受傷無人知 送餐也送關心

2019-03-02 23:35

大湖草莓盛產物美價廉 採果期持續到母親節

2019-03-02 23:09

超復古！經典90二輪車 追風、名流100現身南寮

2019-03-02 17:48

桃園農地陸續整地插秧 石門水庫7折供水灌溉

2019-03-02 17:44

「酋長石」露臉 石門水庫水情漸吃緊

2019-03-02 17:33

議員疑桃園綠線捷運假動工 市府回嗆：為選立委造勢

2019-03-02 16:13

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

韓國瑜26年前任職立委捐龍柱 成為另類打卡熱點

2019-03-03 07:48

台北燈節生意差 攤商痛批：以後再也不到台北做生意

2019-03-03 10:48

陳致中未批韓國瑜星馬行是放水？ 扁：等議會開會算帳

2019-03-03 00:04

阿公喪妻後5年足不出戶 這次願逛台灣燈會原因催淚

2019-03-03 16:18

台灣燈會明晚歡喜落幕 intel無人機燈光秀最終場

2019-03-02 22:15

影／嘉義下雨了！網友縮時攝影 展現風起雲湧

2019-03-03 16:15

桃園八德木棉花綻放 棉絮亂飄民怨「衣服不敢晾外面」

2019-03-03 07:27

余天夫婦新加坡公益慈善表演 捐款比領的還多

2019-03-02 22:09

新竹降雨不如預期 明起將採取第一階段減壓供水

2019-03-03 16:23

舊垃圾場兩樣情 頭份這邊悶燒銅鑼後龍變景點

2019-03-03 13:55

台灣燈會人氣搶搶滾 試營運至今高達1187萬

2019-03-02 23:24

屏東大鵬灣燈會畫下句點 2020台中主辦要再創榮景

2019-03-03 15:28

「我想他以後用不到了」 捐相機做公益有洋蔥

2019-03-03 08:27

高雄「棗」到幸福 首度供應廈門鑫金鷺果蔬公司

2019-03-03 11:54

北埔最年輕的村長 從禮儀師轉職村長善用網路群組

2019-03-03 09:08

台中花博輪椅長者速通關 排隊民眾羨慕：我也要當家屬

2019-03-03 09:25

想省錢停車格占一半 結果駕駛損失更慘重

2019-03-03 15:24

台灣燈會在屏東 觀光局建議這樣玩

2019-03-03 04:30

台南小西門城遷回引討論 事實上這些古蹟都不在原址

2019-03-03 19:42

雲林縣府前賣仿土雞每隻250元 1600隻2天銷售一空

2019-03-03 14:33

宣傳爬山好處多 柯P：北市路跑只會吸PM2.5

2019-03-03 13:34

影／荒廢的十三層遺址 要打造成世界級光雕藝術

2019-03-03 19:09

台南市興建單軌捷運？ 專家認有3缺點

2019-03-03 19:36

影／麗寶賽車場被居民包圍 要求噪音改善完再營運

2019-03-03 16:18

高市府4天火速剷平自立陸橋 316續拆大順陸橋

2019-03-03 20:10

愛河鐵人三項挑戰自我 600選手「跳愛河」不猶豫

2019-03-03 08:48

東港三寶配小豬 台灣燈會美食超搶眼

2019-03-03 04:35

新北樹林東昇共融式遊戲主題公園 成功範例將推廣

2019-03-03 18:15

騎完雙城今爬山體力超鐵 柯P笑：我是有病繼續做

2019-03-03 13:57

影／水果外交 阿蓮蓮霧、大樹鳳梨30貨櫃今天登陸

2019-03-03 19:12

侯友宜推水湳洞夜間光雕 構想獲林佳龍支持

2019-03-03 19:08

開紅盤 2019台灣國際蘭展首日遊客逾2萬人次優去年

2019-03-03 07:28

日月潭九蛙疊像當水情指標？水資局：今天水情正常

2019-03-02 22:45

督工樹林生命紀念館 侯友宜要求須符合民眾需求

2019-03-03 18:14

陳滄江競選總部成立 500位鄉親冒雨相挺

2019-03-03 15:17

日月潭水位降3公尺 拉魯島階梯都露出來了

2019-03-03 20:49

影／嘉聯益大量解雇434人 桃市勞動局：從重開罰

2019-03-03 13:21

把握最後機會！新北燈會今閉幕 延長到晚間11點熄燈

2019-03-03 12:50

玉荷包災情慘 專家建議「紅花」可以這樣處理

2019-03-03 16:23

韓國瑜休養身體 佛光山祈福法會副市長代祈福

2019-03-03 17:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top