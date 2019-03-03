中壢中平商圈石頭里彩繪 「石頭禮」為土地公慶生

2019-03-03 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市中壢火車站前中平商圈舊地名為「石頭庄」，現在編制石頭里以熱鬧的商業活動和多元文化發展成為特色。中平商圈發展協會理事長同、石頭里里長劉柏成今天在伯公（客家話「土地公」的意思）生日前夕，提供300顆石頭與畫具水彩，由老師帶著里民、來賓在徒步區熱鬧參加「伯公帶福來 彩繪石頭禮」活動，手繪自己專屬的開運伯公石。

劉柏成表示，過去沒有土地公像，便以石頭為代表，因此，中平商圈連年以石頭彩繪伯公的文創方式慶祝土地公聖誕，別具創意與意義，也藉此讓年輕人瞭解土地公信仰。

中平商圈有「小西門町」的封號常辦活動，近年來商圈協會常態募集物資捐助弱勢、營造街區裝置藝術、推動無障礙騎樓整平、高校系列等活動引發熱烈回響，日前還成功舉行手繪春聯與元宵燈籠約繪。

今天再舉辦彩繪石頭伯公活動超過300人透過網路報名，民眾拿著畫筆及豐富色彩的顏料，在石頭上構圖彩繪象徵祝福的各式圖樣，有人畫出土地公慈祥的容貌，有人畫出家鄉風景，也有人畫出父親的形象，備感溫馨。