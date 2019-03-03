桃園PM2.5空汙紅害嚴重 竟是鋒面前暖區氣流緩慢

2019-03-03 20:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市今天空氣品質差，桃園空氣品質監測站監測的空氣品質指標（AQI）顯示，桃園、中壢、平鎮呈現「紅害」的紅色警示等級，中壢更達168最高，市府環保局啟動一級預警防制措施及空品防制宣導，直到今天下午鋒面帶來降雨，空汙才趨緩，市民出外才感受空氣品質好轉，預測明持續受東北季風影響，空氣品質將好轉。

環保局表示，桃園地區今天空品在桃園、中壢、平鎮紅害最嚴重，3處顯示空氣品質指標超過150以上的紅色警示等級，分析空品不良原因，主要是受鋒面前暖區影響，氣流流動緩慢、風速微弱，造成PM2.5細懸浮微粒濃度偏高，汙染物累積擴散不佳。

為檢測空汙危害，該局立即派員監測市內粒狀汙染物等重點汙染源通報的36 家廠商汙染源減量，監測16家鋼鐵冶煉、石化業廠有無汙染異常，派員加強市區柴油車路邊檢測空汙、各測站周邊3公里的前30大工地、全市前50大工地要求堆置物料、裸露地表及車行路徑、街道加強灑水防範汙染。