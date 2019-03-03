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369山莊下雪10多分鐘 山友好興奮

2019-03-03 20:10聯合報 記者范榮達╱即時報導

雪山369山莊今天上午10點氣溫由攝氏8度驟降到4度，突然飄下雪花後夾帶雨，這場雪山地區今年第3場雪，持續10多分鐘，山友及雪霸國家公園雪季志工吳峻德等人都很興奮，手機錄下雪景，雪霸處副處長鄭瑞昌說，山友回報雪山主峰飄雪，一路下到黑森林水源8.7公里處，籲請上山山友注意天氣變化，備妥相關安全裝備。

今年暖冬，雪山今年1月21日降下歷來最晚的初雪，2月24日第二場雪，今天第3場算是正常，不過積雪都沒有往年厚。

369山莊今天上午10點突然飄下雪花後夾帶雨，持續10多分鐘，山友很興奮。圖／雪...
369山莊今天上午10點突然飄下雪花後夾帶雨，持續10多分鐘，山友很興奮。圖／雪霸志工吳峻德提供
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