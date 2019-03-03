舊垃圾場兩樣情 頭份這邊悶燒銅鑼後龍變景點

2019-03-03 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



台灣早年「靠山吃山、靠水吃水」處理垃圾，苗栗縣至少有3處，其中名頭份市舊垃圾場春節期間悶燒6天引發民怨，銅鑼鄉、後龍鎮則綠美化，翻轉成景點，遊客如織。

苗栗縣中港溪頭份市東興大橋上游垃圾場舊址高灘地，雜草2月6日大年初二起火，苗栗縣政府消防局人車迅速撲滅地面上火勢，但疑因地下廢棄物產生沼氣引燃形成悶燒，臭味飄散引發不少民怨，直到2月11日土地管理人第二河川局調派挖土機，消防隊員配合開挖後灑水，終於將火熄滅。

這場火悶燒了6天，環保局要求河川局優先處理，此外，頭份市舊垃圾場20多年前曾經辦理移除，可能沒有完全清理乾淨，以致殘留垃圾，環保局請河川局要進一步調查，並研擬對策。

環保局指出，頭份市舊垃圾場在中港溪行水區堆置垃圾，早年「約定俗成」的處理方法，靠山的鄉鎮垃圾往山區丟，環保局沒有資料可查場址，垃圾經過2、30年，大多數已腐敗，地方口耳相傳與頭份市舊垃圾場類似還有的銅鑼鄉、後龍鎮舊垃圾場，早已分別綠美化成環保公園、海角樂園，翻轉成景點。