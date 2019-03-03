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舊垃圾場兩樣情 頭份這邊悶燒銅鑼後龍變景點

2019-03-03 13:55聯合報 記者范榮達╱即時報導

台灣早年「靠山吃山、靠水吃水」處理垃圾，苗栗縣至少有3處，其中名頭份市舊垃圾場春節期間悶燒6天引發民怨，銅鑼鄉、後龍鎮則綠美化，翻轉成景點，遊客如織。

苗栗縣中港溪頭份市東興大橋上游垃圾場舊址高灘地，雜草2月6日大年初二起火，苗栗縣政府消防局人車迅速撲滅地面上火勢，但疑因地下廢棄物產生沼氣引燃形成悶燒，臭味飄散引發不少民怨，直到2月11日土地管理人第二河川局調派挖土機，消防隊員配合開挖後灑水，終於將火熄滅。

這場火悶燒了6天，環保局要求河川局優先處理，此外，頭份市舊垃圾場20多年前曾經辦理移除，可能沒有完全清理乾淨，以致殘留垃圾，環保局請河川局要進一步調查，並研擬對策。

環保局指出，頭份市舊垃圾場在中港溪行水區堆置垃圾，早年「約定俗成」的處理方法，靠山的鄉鎮垃圾往山區丟，環保局沒有資料可查場址，垃圾經過2、30年，大多數已腐敗，地方口耳相傳與頭份市舊垃圾場類似還有的銅鑼鄉、後龍鎮舊垃圾場，早已分別綠美化成環保公園、海角樂園，翻轉成景點。

苗栗縣議員黃芳椿說，早期銅鑼鄉垃圾直接傾倒在後龍溪畔，1990年代前後封閉移除，公所並爭取補助在垃圾場旁閒置地，整建駁坎種櫻花、炮仗花，每年春天盛開美麗，成了季節限定景點。後龍鎮公所主任秘書林澄清表示，海角樂園經過綠美化，早已不見垃圾，並與好望角等景點串連吸引遊客。

苗栗縣銅鑼鄉舊垃圾場旁閒置地變身環保公園，遍植炮仗花及櫻花變身成景點。記者范榮達...
苗栗縣銅鑼鄉舊垃圾場旁閒置地變身環保公園，遍植炮仗花及櫻花變身成景點。記者范榮達／攝影
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苗栗縣頭份市中港溪畔舊垃圾場今年春節期間悶燒6天，配合挖土機開挖才滅火。圖／苗栗...
苗栗縣頭份市中港溪畔舊垃圾場今年春節期間悶燒6天，配合挖土機開挖才滅火。圖／苗栗縣政府消防局提供
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苗栗縣銅鑼鄉舊垃圾場旁閒置地變身環保公園，遍植炮仗花及櫻花變身成景點。記者范榮達...
苗栗縣銅鑼鄉舊垃圾場旁閒置地變身環保公園，遍植炮仗花及櫻花變身成景點。記者范榮達／攝影
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苗栗縣綠美化溪頭
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